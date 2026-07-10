保時捷上半年全球銷量跌至6年新低 中國市場重挫32%

鉅亨網新聞中心 2026-07-10 11:08

德國豪華跑車品牌保時捷 (Porsche) 公布 2026 年上半年全球交付成績，今年 1 至 6 月全球交付 12 萬 2,300 輛，較去年同期下滑 16%，創下 2020 年以來同期最低水準。所有主要市場均出現衰退，其中中國市場年減 32%，仍是跌幅最大的單一市場，顯示品牌在全球需求放緩與中國高端汽車市場低迷下，持續面臨營運壓力。

（圖：Shutterstock)

依照保時捷公布的數據，北美仍為全球最大市場，上半年交付 3 萬 7,712 輛，年減 13%；中國市場交付 1 萬 4,501 輛，較去年同期大減 32%。

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歐洲市場方面，不含德國的歐洲市場交付 3 萬 278 輛，下滑 14%；德國本土交付量年減 6%；海外及新興市場交付 2 萬 4,877 輛，下滑 18%。保時捷表示，中東地緣政治衝突也是海外市場需求疲弱的原因之一。

除了銷售下滑，保時捷近期也持續推動全球組織調整。根據外媒日前引述知情人士報導，公司正考慮在德國祖文豪森 (Zuffenhausen) 工廠再裁減約 4,000 個工作機會。此前公司已同意削減 3,900 個職位，新一波裁員將以行政及管理部門為主，最終規模預計於 7 月底前拍板。此外，公司也考慮將魏斯阿赫 (Weissach) 研發中心產能縮減約 30%。

中國市場方面，保時捷也持續精簡經銷體系。保時捷中國日前宣布，山東濟寧、江蘇淮安、廣西南寧興寧保時捷中心已於 6 月 30 日終止經銷業務，安徽蕪湖保時捷中心則將於 7 月 31 日停止新車銷售，但售後維修服務仍將持續提供。

保時捷中國表示，面對中國汽車市場快速轉型與競爭加劇，公司正持續推動「質大於量」策略，進一步整合經銷商網路，同時與合作夥伴合作，確保車主售後服務不中斷。

根據保時捷中國官網，目前全中國仍有 116 家授權保時捷中心，其中南寧仍保有 2 家據點，濟寧及蕪湖各保留 1 家據點。

事實上，保時捷中國經銷體系調整已持續一段時間。2025 年底，鄭州中原保時捷中心及貴陽孟關保時捷中心因經營困難宣布暫停營業，引發市場關注。經營業者東安控股表示，受整體經濟放緩、消費降級及汽車價格戰影響，公司經營陷入困境，因此自 2025 年 12 月 26 日起停止相關據點營運。

約 10 天後，保時捷中國正式通知車主，由於授權協議終止，鄭州中原保時捷中心已於 2025 年 12 月 31 日正式退出保時捷授權經銷體系。

除了縮減銷售通路外，保時捷也結束在中國自建充電網布局。公司先前宣布，自 2026 年 3 月 1 日起，旗下自建充電網及尊享充電服務全面停止營運，包括約 200 座高功率直流快充站。公開資料顯示，每座充電站建置成本約 120 萬至 200 萬元人民幣。

保時捷近年財務表現同樣持續惡化。今年第一季，公司營收 84 億歐元，年減 5.2%；歸屬股東淨利 3.99 億歐元，下滑 22.8%；全球交付約 6.1 萬輛新車，較去年同期減少 14.7%。

公司表示，今年第一季交付下滑，主要受到燃油版 718 車系停產、純電 Macan 去年同期仍處於量產爬坡階段，以及美國取消新能源汽車稅收優惠等因素影響。

其中，中國市場第一季交付僅 7,519 輛，年減 21%，較 2023 年第一季更大幅縮水 65%；同期北美交付 1 萬 8,344 輛，下滑 11%；歐洲 (不含德國) 交付 1 萬 4,710 輛，年減 18%。

保時捷指出，中國市場需求疲弱，加上公司持續堅持「價值導向銷售策略」，是中國銷量持續下滑的主要原因。近年保時捷在中國銷量已由 2022 年的 9.33 萬輛降至 2025 年的 4.19 萬輛，授權經銷商數量也由 150 家減至 114 家，公司預計 2026 年將進一步縮減至 80 家。

根據保時捷 2025 年財報，公司全年營收 362.7 億歐元，年減 9.5%；銷售利潤由前一年的 56.4 億歐元大幅降至 4.13 億歐元，暴跌 92.7%；銷售報酬率也由 14.1% 降至僅 1.1%。