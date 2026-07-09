鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-09 16:51

財政部今 (9) 日發布最新海關進出口貿易統計，受惠於 AI、高效能運算與雲端服務等推升供應鏈出貨動能，加上價格調升，6 月出口金額達 748.3 億美元，創下歷年單月第 3 高紀錄，年增 40.3%，寫下出口連 32 紅的佳績。此外，由於 AI 產業全球分工需求，以及資本設備購置強勁，6 月進口金額來到 626.3 億美元，創下歷史單月新高，累計上半年進出口貿易規模雙雙寫下同期歷史新高紀錄，上半年出超達到 974.1 億美元。展望下半年，在 AI 基礎建設布建與半導體產能擴充帶動下，出口動能可望延續成長態勢。

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累計今年 1 至 6 月出口達 4166.6 億美元，年增 47.1%，其中資通與視聽產品以及電子零組件合計成長貢獻度極大。

在進口方面，6 月進口規模衝上 626.3 億美元新高，年增 51.8%。財政部分析，主因是 AI 供應鏈國際分工及衍生需求上升，帶動半導體設備購置需求強勁，資本設備進口大幅增加，加上原物料行情維持高檔，推升整體進口價值。上半年累計進口金額為 3192.5 億美元，年增 40.3%。整體出超方面，上半年出超達到 974.1 億美元，較去年同期增加 416.9 億美元。

觀察主要出口市場，對美國出口持續攀升，6 月對美出口金額為 232.8 億美元，年增 34.8%，貢獻率達 28%，位居各主要市場之冠。對歐洲與東協出口亦表現突出，年增率分別達到 48.4% 與 47.1%。