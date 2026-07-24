鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 09:35

永悅健康 (7835-TW) 今 (24) 日以承銷價每股 49.13 元正式於證交所創新板掛牌，後續也將持續瞄準健康產業的商機，深化布局第一方健康數據生態系，不過，由於大盤再次陷入高油價引發的憂慮，盤面氣氛不佳跌點超過 500 點，永悅健康掛牌首日蜜月行情失靈，開盤不到半小時跌逾 8%。

永悅健康以 49.1 元開出後破發，開盤 20 分鐘觸及 45 元價位，跌幅超過 8%。

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不過，永悅健康看好後市，董事長陳俊嘉表示，健康是一場長跑，將持續深化健康數據整合與 AI 應用，協助企業、醫療院所和民眾，將健康數據轉化為更精準、更即時、更可執行的健康決策，並優化 SaaS 訂閱與健康數據服務等經常性收入，強化長期營運韌性。

永悅健康是國內少數可同時整合預防醫學和數位健康的科技平台，除了持續投入個資隱私保護、冷啟動能力，也具備高度可控的 AI 架構和專家知識邏輯等核心技術，提升技術可信度與服務可靠性，並形成 H2U AI 健康服務的重要技術優勢。

永悅健康指出，台灣數位健康市場規模已由 2020 年約 412 億元成長至 2023 年約 550 億元，未來三年複合成長率約 11%，其中 AI 醫療應用複合成長率高達 48.1%。

同時，搭配政府精準健康 5 年 500 億元預算，以及「健康台灣深耕計畫」、「三高防治 888 計畫」、「大家醫計畫」和健康幣推廣等政策紅利，可望持續帶動數位健康與 AI 健康服務需求成長。