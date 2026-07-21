華德動能競拍底價22元 8/10掛牌創新板上市

群益金鼎證券主辦的電動巴士廠華德動能 (2237-TW) 創新板初次上市案，預定 8 月 10 日掛牌，上市前公開承銷張數為 6,448 張，其中 5,159 張於 7 月 24 日至 7 月 28 日展開競價拍賣，競拍底價為每股 22 元，7 月 30 日開標，同時並於 7 月 29 日至 7 月 31 日辦理公開申購，8 月 4 日公開抽籤。