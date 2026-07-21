華德動能競拍底價22元 8/10掛牌創新板上市
鉅亨網記者王莞甯 台北
群益金鼎證券主辦的電動巴士廠華德動能 (2237-TW) 創新板初次上市案，預定 8 月 10 日掛牌，上市前公開承銷張數為 6,448 張，其中 5,159 張於 7 月 24 日至 7 月 28 日展開競價拍賣，競拍底價為每股 22 元，7 月 30 日開標，同時並於 7 月 29 日至 7 月 31 日辦理公開申購，8 月 4 日公開抽籤。
華德動能目前實收資本額 12.17 億元，配合政府推動綠色運輸政策，尤其在交通部「電動大客車推動計畫」帶動下，搭配海外技術輸出策略，營運規模持續擴大。
隨著關鍵零組件國產化比例提升與產能規模化效益逐步顯現，華德動能在手訂單能見度已排至今年 9 月，整體獲利能力持續強化。
華德動能成立於 2005 年，目前是國內市占率第一的電動巴士品牌，業務版圖涵蓋整車製造、三電系統整合 (電池、電機、電控)、車隊管理軟體和綠色能源解決方案，並在日本、北美等地建立策略合作夥伴關係。
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