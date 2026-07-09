鉅亨網記者王莞甯 台北
華德動能 (2237-TW) 將於 10 日舉辦創新板上市前業績發表會，暫定每股承銷價 30 元，華德動能董事長蔡裕慶今 (9) 日表示，目前在台市占率約 25%，而今年在手訂單約 300 台，上半年已交 189 台， 營運動能無虞，但也直指，「下半年要跟上上半年，需要很努力」，由於主要跟隨政府政策成長，期待透過轉型，導入更多軟體和智慧裝置，讓未來營運受政策影響的比例逐漸降低，並擴張至海外版圖。
作為國內電動巴士產業龍頭，華德動能累計量產已近千輛、交車遍及 12 縣市，市占率約 25%，今年底前預計再交車超過 100 台，蔡裕慶力拚，逐步邁向智慧製造規模。
華德動能上半年合併營收 18.38 億元，年增 142.73%，營業利益 2.45 億元，年增 745.59%，每股純益 (EPS)2.08 元。
華德動能自 2011 年推出台灣第一輛電動巴士上路，2019 年成為國內首家取得 VSCC 電巴自主設計開發資格的業者，並率先完成電動商用車 VIN 碼 RK0 註冊及取得台灣首張電動巴士牌照 001-FV，自 2020 年示範期至 2025 年推廣期，有 7 款車型通過交通部補助計畫資格審查，產品世代持續升級。
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