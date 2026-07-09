華德動能 (2237-TW) 將於 10 日舉辦創新板上市前業績發表會，暫定每股承銷價 30 元，華德動能董事長蔡裕慶今 (9) 日表示，目前在台市占率約 25%，而今年在手訂單約 300 台，上半年已交 189 台， 營運動能無虞，但也直指，「下半年要跟上上半年，需要很努力」，由於主要跟隨政府政策成長，期待透過轉型，導入更多軟體和智慧裝置，讓未來營運受政策影響的比例逐漸降低，並擴張至海外版圖。