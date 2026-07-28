健生8/3登錄興櫃 看好台美關稅有優勢 攜手日商拓外銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-28 17:32

國產汽機車後視鏡供應商健生實業 (7925-TW) 預計於 8 月 3 日登錄興櫃，主辦券商為元大證券，健生表示，最新台美關稅政策調整後，台灣對美汽車零組件關稅稅率不大於 15%，相較主要競爭對手具顯著優勢，同時，隨著國產 TOYOTA 有望拓展海外市場，也樂觀看將直接受惠。

健生董事長莊勝吉(中)、副董事長莊淑芬(左二)、總經理莊勝發(右二)。(圖：健生提供)

隨著 AI、自駕車和智慧座艙快速發展，健生認為，汽車正由交通工具逐步演變為移動智慧感測平台，車身搭載的攝影機與視覺感測系統需求持續提升，因此， 由傳統後視鏡製造商升級為智慧車載視覺解決方案供應商。

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健生進一步指出，成功引進策略型投資人村上開明堂，村上開明堂是日本最大後視鏡製造商，透過技術交流和全球供應鏈合作可拓展海外市場。

另一方面，隨著豐田在台打造國瑞做為第四生產基地，銷往日本和海外市場，國產 TOYOTA 汽車銷量有望提升，使健生直接受惠。

健生主要產品涵蓋 BSD 盲區偵測後視鏡、AVM 環景影像後視鏡、CMS 電子後視鏡、Smart Mirror 智慧型機車後視鏡和商用車多路影像系統，可廣泛應用於 ADAS、自駕車及智慧座艙，並打入日、美、歐、韓四大車系供應鏈的原廠 Tier 1 供應商。