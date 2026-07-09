聖暉*Q2營收133.8億元年增 22.67% 創單季新高

無塵室機電整合大廠聖暉 *( 5536-TW ) 今 (9) 日公布 6 月營收 47.7 億元，月增 5.65%，年增 24.9%，再度刷新同期新高，第二季營收 133.81 億元，季增 15.32%，年增 22.67%，締造單季新高，累計上半年營收 249.84 億元，年增 28.36%，亦創歷年同期新高。

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除營收表現亮眼外，面對 AI 供應鏈擴產所帶來的急單需求及多地建廠專案，聖暉 * 集團整體在建工程案量亦維持高檔水準，為後續營運成長奠定良好基礎。

聖暉 * 進一步指出，隨著多元產業客戶專案需求持續殷切，集團亦積極擴充國際專業人才團隊，並持續優化工程管理流程與人力資源彈性調度能力。透過專案管理精實化、跨區域資源整合及專業人力配置效率提升，集團有望在接單規模擴大的同時，進一步提升人均產值與整體營運效率，強化跨國大型專案的執行品質與交付能力。