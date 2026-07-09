聖暉*Q2營收133.8億元年增 22.67% 創單季新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
無塵室機電整合大廠聖暉 *(5536-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收 47.7 億元，月增 5.65%，年增 24.9%，再度刷新同期新高，第二季營收 133.81 億元，季增 15.32%，年增 22.67%，締造單季新高，累計上半年營收 249.84 億元，年增 28.36%，亦創歷年同期新高。
聖暉 * 指出，第二季營收改寫單季歷史新高，主要受惠半導體、電子零組件、封裝與封測，以及 AI 供應鏈相關客戶專案施作與認列進度持續暢旺，帶動集團營收規模持續放大，並推升單月合併營收已連續四個月保持雙位數年成長。
除營收表現亮眼外，面對 AI 供應鏈擴產所帶來的急單需求及多地建廠專案，聖暉 * 集團整體在建工程案量亦維持高檔水準，為後續營運成長奠定良好基礎。
聖暉 * 進一步指出，隨著多元產業客戶專案需求持續殷切，集團亦積極擴充國際專業人才團隊，並持續優化工程管理流程與人力資源彈性調度能力。透過專案管理精實化、跨區域資源整合及專業人力配置效率提升，集團有望在接單規模擴大的同時，進一步提升人均產值與整體營運效率，強化跨國大型專案的執行品質與交付能力。
展望第三季，聖暉 * 持正向樂觀看法。看好 AI、半導體、電子零組件、PCB、記憶體產業投資動能延續，聖暉 * 將持續聚焦高附加價值工程服務、提升專案執行效率，並積極擴大海外接單版圖，除持續鞏固亞洲既有市場外，亦將加速推進美國、日本等市場業務開發與專案啟動進度，進一步完善全球化布局，為中長期營運成長挹注新動能。
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