鉅亨網新聞中心 2026-07-09 17:40

高盛近日發布題為《投資策略：做多中國 AI 價值鏈》的研究報告，指出中國 AI 產業已正式進入全球投資視野。高盛分析師 Louis Mille 認為，在國家大規模支持、全球需求激增以及結構性資本輪動的結合下，中國 AI 已成為當今科技領域最引人注目的增長故事之一。

高盛看好中國AI價值鏈：4兆美元市場潛力與全球配置失衡帶來的重估機遇(圖:shutterstock)

核心邏輯：營收貢獻與資金配置的嚴重錯配

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報告指出，當前市場存在顯著的價值「錯配」。據高盛估計，中國 AI 相關公司的市值約為 4 兆美元，約占全球 AI 總市值的 10%，並貢獻了全球約 16% 的 AI 相關營收。

然而，截至 2026 年 1 月，全球共同基金在科技板塊的配置中，僅有 1.2% 投向中國。這種雙位數營收占比與極低資金配置間的鴻溝，形成了強大的重估潛力，也是高盛建議做多中國 AI 價值鏈的最重要交易邏輯。

硬體與基礎設施成為交易核心

高盛強調，此項策略不同於傳統的中國網路平台 (如 KWEB) 交易，而是更專注於完整的 AI 供應鏈。高盛構建的「高盛中國 AI 價值鏈」(GSXACART) 投資組合，涵蓋了電力、半導體、AI 基礎設施、模型及應用五大環節。

其中，硬體與基礎設施因受惠於中國技術自主政策而顯得尤為突出。高盛預計，AI 帶來的效率提升與新利潤，其潛在經濟效益可能比當前股價所反映的預期高出 50% 至 100%。

產業端數據與政策利多支撐

硬體端的增長已反映在具體數據中：

出口強勁： 受 AI 需求驅動，中國 5 月集成電路出口額同比飆升 111%。

龍頭擴張： 長江存儲 (YMTC) 首季營收大增 445%，全球份額升至 13%；長鑫存儲 (CXMT) 預計 2026 年營收可達 500 億美元，較 2023 年翻倍增長。

政策扶持： 報導指中國正籌劃約 2 兆元人民幣的五年計畫，建設全國性 AI 資料中心網路，這將直接帶動記憶體晶片、半導體設備與電力支持的需求。

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