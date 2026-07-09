鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 09:35

美國防務科技巨頭 Anduril 創辦人 Palmer Luckey 近期公開警告，美國在 AI 與先進製造的競爭中真正落後的不是技術本身，而是人才培養體系。

美國財經雜誌《Fortune》報導，Luckey 在接受美國智庫胡佛研究所採訪時直言：「真正的較量不只是技術之爭，而是誰在培養世界上最優秀的學生。」

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這位億萬富豪形容美國教育傾向鼓勵孩子「胸懷大志」，但中國教育更注重教導學生「腳踏實地實現夢想」。

他批評美國大學日益脫離工程實踐，導致「不再教工程師如何成為工程師」，許多設計工作僅停留在方案階段，最終交由中國工程師完成製造與落地。

Luckey 還以蘋果為例指出，過去蘋果需自行攻克產品製造的工程難題，如今「最困難的工作大多由中國工程師完成」，美國企業的真實工程能力已被「掏空」。

不過 Luckey 認為，美國仍保有關鍵優勢，也就是更容易孕育敢於冒險的創業者。他以自身 19 歲輟學創辦虛擬實境公司 Oculus、後續成立 Anduril 的經歷為例，稱這類發展路徑「在中國不會發生」。

報導指出，隨著中美科技競爭加劇，類似警告日益增多。輝瑞執行長 Albert Bourla 稍早指出，中國科研發展速度是西方的 3 倍、成本僅一半。按此趨勢，本世紀末前中國科研實力可能超越美國。

報導同時提及中國近年持續調整高校專業設置，壓減部分文科與管理類專業，新增 AI、機器人、半導體等領域課程，並將 AI 教育延伸至中小學，以直接對接產業發展需求。