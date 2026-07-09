鉅亨網新聞中心 2026-07-09 10:57

你能想像嗎？蓋房子還可以「拆快遞」，最近一種來自中國的模塊化建築在海外持續「圈粉」。

中國把房子「打包」賣向全球，打開千億美元市場。（圖：央視）

據《央視》報導，模塊化建築，是指把建築拆成一個個模塊，在工廠裡完成製造，再運到現場拼裝成型，是預製建築中集成度更高的一種模式。

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深圳海關的數據顯示，今年前四個月，中國全國企業經深圳口岸出口活動房屋人民幣 16.8 億元，年增 19.6%，出口 150 多個國家和地區。

英國客商表示，他採購的中國製造模塊化養老公寓，63 個模塊從中國工廠發運，抵達英國港口後，僅用兩周就完成現場吊裝。

巴布亞新幾內亞客商說，84 個從中國發出的「巨型快遞」漂洋過海一個多月，落地變成一座功能齊全的酒店。

某數位能源裝備公司負責人說，這兩年模塊化資料中心的業務需求，在全球發展迅猛，已經累計交付超過 1,000 兆瓦裝機容量的模塊預製資料中心項目，涵蓋馬來西亞、印尼、中東、義大利等國家和地區。

在位於廣東深圳的一智慧建造產業園，看不到腳手架，感受不到揚塵，只有 4 層樓高的立體工廠在忙碌生產，園區年交付能力約 2 萬到 3 萬個模塊化建築。

這不是普通的活動板房，而是模塊化建築。簡單說，就是把房子的天花板、地板、水電管線，甚至連衛生間的防水層，全部在工廠裡流水線造好，再運到海外像搭積木一樣現場拼裝。