鉅亨網新聞中心 2026-07-09 20:00

中國 A 股市場周四 (9 日) 上演極具戲劇性的「V 型反轉」，市場情緒從早盤的低迷轉為午後的狂熱，被投資者戲稱為從「ICU 直接進入 KTV」。在科技權重股的強勢帶領下，三大指數集體反彈，其中科創 50 指數更是以 8.41% 的單日漲幅震驚市場，創下歷史罕見的紀錄。

A股午後大逆轉 科創50歷史性暴漲 中芯國際市值首度盤中超越茅台(圖:shutterstock)

中芯國際創歷史新高

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這不僅僅是單一股票的漲幅，更被視為資本市場天平正從傳統消費龍頭轉向高端製造龍頭的「時代信號」。半導體產業鏈當日全線爆發，多隻個股如兆易創新、長電科技等紛紛漲停，反映出資金對「硬科技」領域的強烈追捧。

量價齊升釋放增量信號

截至收盤，滬指漲 1.65% 站上 4036 點，深成指漲 3.07%，創業板指大漲 4.49%。全市場成交額高達 2.91 兆至 2.93 兆元，較前一交易日大幅放量約 3500 億元，顯示有規模性的增量資金進場搶籌。

驅動這輪爆發的核心邏輯包括：

AI 需求轉化為業績：AI 算力需求已從「講故事」轉向「算業績」，具備產能優勢的國產晶片企業率先受益。

政策與流動性支持：央行延續寬鬆基調，加上美國就業數據疲軟導致加息預期回落，為成長板塊打開上行空間。

重磅 IPO 催化：長鑫科技正式啟動科創板 IPO，以及美股海力士 (SK Hynix) 的掛牌，均提振了半導體板塊的信心。

高盛看好中國 AI 價值鏈

國際知名投行高盛近期重磅發聲，明確表示看好中國 AI 價值鏈。高盛認為，中國 AI 公司市值與其市場空間嚴重錯配，估值上行空間充足。此外，中國在全球 AI 供應鏈中的基礎設施、電力和半導體領域擁有獨特競爭優勢，且當前上漲趨勢具有結構性特徵。

雖然科技股表現亮眼，但市場分化也達到了極致。能源金屬與傳統大消費板塊持續低迷，鋰礦股全線下跌，融捷股份等出現連兩日跌停。鋰電板塊主要受碳酸鋰供給增加及庫存壓力影響，導致估值受壓。

後市展望

展望未來，機構建議，投資者無需過度恐慌，應堅守結構性行情。格上基金畢夢姌認為，當前市場資金情緒整體偏謹慎，觀望氛圍濃厚，資金呈現明顯的高低切換特徵。市場整體進入震盪磨底階段，既不會出現全面單邊上漲，也不會出現極端大跌。存量博弈格局短期內難以改變，板塊快速輪動成為常態。

「當下仍是逢低加大佈局中報預期的階段，三季仍是多頭擴散的時間窗口。」鴻涵投資交易總監劉岩認為，極致縮量是市場探明底部的訊號。