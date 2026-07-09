鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-09 16:12

中華信評今 (9) 日公布 2026 年台灣年中信用展望，受惠於全球 AI 晶片與相關基礎設施的強勁需求，大幅帶動台灣科技產品出口，標普全球評級將台灣 2026 年全年經濟成長率由今年 3 月預估的 6.3% 大幅上修至 8.2%。然而，這波由科技業獨撐大局的爆發性成長，也帶來「科技與非科技傳統產業脫鉤」的結構性風險，傳產復甦仍偏緩慢。若海外 AI 基礎設施建置趨緩或投資報酬率不如預期，須提防 AI 泡沫化對台灣出口與股匯市帶來的連鎖衝擊。

金融服務評等部副首席分析師蔡怡君表示，從統計數據來看，台灣今年的經濟與出口表現高度集中於科技產業，非科技業的出口表現則相對疲弱，兩者差距正持續擴大。在通膨與匯率方面，由於今年以來美元指數轉強，預期今年新台幣匯率將維持在 31.5 元左右的相對弱勢水準，未來三年則大致在 31 元上下波動。

‌



此外，雖然荷姆茲海峽重新開放使全球極端風險有所降低，但各國政策仍優先考量通膨問題，維持緊縮貨幣政策可能引發資本外流。中華信評提醒台灣企業面臨的四大主要風險，包括 AI 需求、融資、中國經濟、貿易關稅，以及三大結構性風險，分別為地緣政治、科技、氣候變遷，其中科技風險因 AI 革新帶來的網路攻擊與資源分配不均，未來預期將持續加劇。

企業評等部副總經理蕭黎明則針對 AI 與科技業展望深入剖析，他指出，科技業持續受惠於 AI 伺服器、資料中心以及相關基礎設施的強勁投資，獲利表現亮眼，雖因海外擴產與 AI 業務營運使資本支出增加，但強勁的獲利足以支撐其財務體質，使其維持穩健，目前受評科技業中有將近 30% 的企業展望呈現「正向」。

不過，標普全球評級與中華信評也高度關注「AI 投資過度集中與泡沫化」的隱憂。蕭黎明分析，目前 AI 建設主要集中在美國等海外客戶，若未來 AI 投資的變現能力或報酬率不如預期，導致投資趨緩，將直接衝擊台灣科技產品的出口並削弱經濟成長，甚至可能引發科技股股價大幅調整與資金外流，對匯率穩定造成壓力。