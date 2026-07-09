鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-09 18:13

中華信評今 (9) 日發布 2026 年台灣年中信用展望，金融業大致獲利強勁，其中，證券業經紀收入爆發，ROAA 看升至 4.6%，惟須緊盯槓桿與市場風險；壽險業總保費看增 1 成，但外匯風險依舊偏高；銀行業放款成長達 9%；產險維持強健；融資租賃業則受傳產低迷與中國市場拖累，ROAA 僅 1.5%，表現相對疲弱。

金融服務評等部副首席分析師蔡怡君表示，今年台灣金融業的整體獲利動能相當強勁，主要歸功於出口外銷與台股熱絡的雙重加持，但子產業間的獲利分化正在加劇，特別是與傳統產業連結較深的融資租賃業，面臨較大的信用資產壓力。

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台股今年進入超級多頭行情，指數從年初的 3 萬點一舉衝上 48000 點，其中，證券業受惠於台股成交量與 IPO 規模屢創新高，經紀與承銷手續費收入大幅增長，預期 2026 年的 ROAA 可能介於 3.6% 至 4.6% 之間，高於歷史平均。

蔡怡君指出，雖然券商目前獲利亮眼，但市場波動也加劇，加上融資與不限用途款項借貸規模大增，部分券商的槓桿已達到上限水準，使得信用與市場風險有所提升，對整體的資本水準帶來了壓力，券商在追求獲利的同時，仍須落實風險控管。

今年是壽險業接軌元年，整體信用趨勢持穩，在健康險與利變壽險動能延續下，全年總保費預期有 8% 至 10% 的成長。雖然新會計準則與外匯評價新制有助於穩定財報上的獲利數字，但潛在的外匯風險依舊偏高。

蔡怡君進一步指出，目前各家壽險公司的外匯避險比率已有所下降，新外匯準備金制度上路後，確實有效緩解匯率波動壓力，但長期而言，業者仍須關注外價金的水庫累積，假設新台幣出現極端情境的暴力升值至 28 元，外價金一次性燒光，要如何抵禦後續大幅升值。壽險業者應主動管理外匯風險、維持穩健資產負債管理與優先考量長期資本韌性，而非短期獲利能力。

銀行業方面，預期 2026 年獲利表現穩定，在強勁的 AI 需求與 GDP 成長驅動下，企業外幣放款動能尤為強勁，整體放款成長率可達 8% 至 9% 的高水準，預期稅前平均資產報酬率 (ROAA) 約為 0.8%，高於歷史平均。房貸部分，銀行承作態度依然謹慎。

產險業方面，蔡怡君指出，穩健的資本實力與允當的風險管理機制，持續為產險公司的整體信用指標提供支撐。今年在大型專案續保的保費注入下，預期簽單保費將有高個位數成長，資本與獲利能力依舊維持強健。

而融資租賃業表現相對較弱，因其主要客戶多為中小型非科技企業，受到傳統產業景氣疲弱影響，授信動能緩和。雖然新案資產品質已逐步改善，但海外市場 (主要在中國) 因內需疲弱、產能過剩，延滯率仍然偏高，導致 2026 年獲利仍處於低檔，產業平均 ROAA 為 1.5%。

傳統產業部分，企業評等部副總經理蕭黎明指出，非科技業的復甦腳步相對緩慢，主要面臨中國內需疲弱與大宗商品產能供給過剩的結構性壓力。其中，塑化與化學業在上半年雖受到中東戰爭運輸中斷及低價庫存影響，出現暫時性的獲利率反彈，但由於中國廠商具備成本優勢的新產能持續開出，台灣業者的獲利空間在下半年仍將面臨擠壓。