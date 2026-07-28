鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 10:53

地緣政治與市場逆風下，「剛性需求」強勁的電力產業成為資產避風港。台新投信指出，在 AI 與電氣化驅動下，電力迎來 10 至 20 年黃金期，歷史數據顯示其抗震彈力遠勝標普 500。正如輝達黃仁勳「AI 五層蛋糕」將能源列為第一層，沒有電，一切都是空談。高盛預估 2030 年資料中心電力需求暴增，電力已成科技與投資的最核心命脈。

不畏地緣政治！電力產業憑「剛性需求」 防禦力與彈力雙勝美股。(圖：shutterstock)

台新投信指出，在工業成長、AI、電氣化等需求激增下，能源投資金額創高，其中電力成投資主軸，電力成長趨勢將至少持續 10 至 20 年，由於電力擁有堅固的剛需優勢，在遇到重大恐慌事件時，其彈力更勝美股。

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根據統計，在俄烏戰爭爆發後一年，智慧電網與電力指數上漲 5.3%，大幅優於標普 500 下跌 7.7% 的表現，後二年智慧電網與電力指數上漲 23.1%，亦優於標普的漲幅 20.4% 的表現；在美伊戰爭爆發後次月，智慧電網與電力指數上漲 20.2%，大幅優於標普 500 的漲幅 13.7%。

台新全球 AI 電力基金經理人林禹全表示，隨代理型 AI 逐步落地，許多步驟決策與任務執行將使 Token 消耗提高至百倍甚至千倍，帶動算力需求進一步跳升。高盛分析師依現有趨勢推估，至 2030 年全球 Token 需求將達目前 24 倍以上。高盛上調全球資料中心電力需求，預計到 2030 年 2023 年成 220%，優於先前預估的 175%。另外，分析師亦預估，2030 年資料中心電力需求較 2023 年成長 905 太瓦時 (TWh)，預計其中約 60% 來自美國，美國仍是目前最大的電力市場。

林禹全指出，根據黃仁勳 AI 五層蛋糕理論，第一層為能源 (電力) 層 Energy：AI 運算需要龐大的電力支撐，電力為 AI 之母；第二層為晶片層 Chips：包括 GPU、HBM 等整合系統，將電力轉為算力；第三層為基礎設施層 (Infrastructure & Cloud)：包括資料中心與平台，包括雲端服務、網通、散熱系統等；第四層為模型層 (Models): 開發各種 AI 訓練及推理模型；第五層為應用層 (Applications)：各種 AI 應用及服務，包括自駕車、機器人、AI 助理。「沒有電，一切都是空談。」