鉅亨網記者魏志豪 台北
半導體材料通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (9) 日公告 6 月營收 75.07 億元，再度刷新歷史單月新高，月增 14.75%，年增 32.86%，第二季合併營收 208.25 億元，季增 12.35%，年增 22.6%，累計上半年營收 393.62 億元，年成長 20.2%；受惠 AI 帶動先進材料需求大增，崇越 6 月、第二季、上半年全寫歷史新高。
崇越指出，6 月營收走強，主要因半導體材料與環保綠能事業同步高速成長。半導體材料銷售方面，隨 AI 晶片需求強勁，先進製程與先進封裝產能滿載推升材料拉貨動能，核心產品包括光阻、矽晶圓、石英、晶圓載具以及研磨液全面迎來拉貨潮，較上月皆繳出雙位數成長的強勁業績。
此外，隨 AI 運算架構升級，高速傳輸對低訊號損耗的需求與日俱增，石英布因具備優異的熱穩定性與低介電特性，已成為 AI 伺服器供應鏈的關鍵材料，石英布 6 月業績呈倍數擴張，顯示崇越在 AI 算力基礎設施浪潮中，創造出高成長的營運韌性。
除半導體材料多點開花外，崇越在環保綠能事業的戰略布局亦跨入新里程碑。今年 6 月份起，「東虹綠能環保科技股份有限公司」正式併入崇越集團。東虹綠能為國內廢氣、廢液焚化爐及空氣污染處理相關工程的專業廠商，長期深耕台灣石化及電子核心產業，並具備半導體指標大廠於「台中零廢製造中心」有機溶劑回收專案之焚化爐與廢氣處理系統建置實績。
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