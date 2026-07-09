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此外，隨 AI 運算架構升級，高速傳輸對低訊號損耗的需求與日俱增，石英布因具備優異的熱穩定性與低介電特性，已成為 AI 伺服器供應鏈的關鍵材料，石英布 6 月業績呈倍數擴張，顯示崇越在 AI 算力基礎設施浪潮中，創造出高成長的營運韌性。

除半導體材料多點開花外，崇越在環保綠能事業的戰略布局亦跨入新里程碑。今年 6 月份起，「東虹綠能環保科技股份有限公司」正式併入崇越集團。東虹綠能為國內廢氣、廢液焚化爐及空氣污染處理相關工程的專業廠商，長期深耕台灣石化及電子核心產業，並具備半導體指標大廠於「台中零廢製造中心」有機溶劑回收專案之焚化爐與廢氣處理系統建置實績。