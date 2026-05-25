崇越攜手創意 引進BE打造全台首座低碳運算中心

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-25 18:14

崇越 (5434-TW) 今 (25) 日宣布能源事業布局取得重大突破，集團旗下「鼎越創能」取得創意 (3443-TW) 的苗栗竹南圖靈中心工程，建置規模達 2.6MW(百萬瓦)的 Bloom Energy(博隆能源)固態氧化物燃料電池發電 (SOFC) 系統，打造全台首座採用分散式低碳發電系統的運算中心。

崇越攜手創意 打造全台首座低碳運算中心。(圖：崇越提供)

崇越表示，隨著全球人工智慧需求呈現指數級成長，穩定且低碳的電力供應已成為半導體與資料中心競爭力的核心關鍵。SOFC 技術與台灣《再生能源發展條例》精神相符，包括高效率、低碳電化學反應，以及未來可接軌氫燃料的彈性。SOFC 與太陽能、風能一樣，提供無需燃燒的可靠低碳電力，強化台灣的能源安全與韌性。

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電力，是 AI 時代最被低估的稀缺資源。台灣地狹人稠，新建大型電廠不易，電力供給需朝向分散式市場發展。這項合作不僅是崇越科技在分散式電力領域的重要里程碑，更象徵台灣半導體設計標竿，創意電子率先「就地發電」(On-site Power Generation)，主動應對 AI 運算中心對電網高度依賴的挑戰。

相較傳統電網從規劃到建置需耗時 5 至 7 年，難以即時跟上 AI 算力競賽下指數型增長的用電需求，崇越科技所引進全球燃料電池領導者 Bloom Energy 的定置型固態氧化物燃料電池發電技術，建置期只需 3 至 6 個月，可更高效、低碳的方式彌補 AI 電力缺口。

Bloom Energy 的定置燃料電池發電技術透過高效率的電化學反應發電，明顯優於傳統火力發電的效能。相較於電網，可有效減碳近 3 成，進一步優化運算中心的電力使用效率。

崇越此次展現強大的資源整合實力，提供從發電設備採購、專業建置到長期租賃的一條龍服務。專案由崇越科技旗下鼎越創能負責整體投資與設備服務，並由集團旗下環保工程大廠建越科技擔任 EPC 總承包商。建越科技作為 Bloom Energy 授權的專業建置夥伴，憑藉深厚的半導體廠區工程實績，確保系統從初期設計、安裝到後續 20 年的運轉、維護，均能符合高科技廠的嚴苛要求。

為確保供電接軌平穩，崇越科技採取分階段併網模式，首階段 1.3MW 已於今年 1 月正式啟動；隨著 6 月全容量 2.6MW 併網，每年可發電達 2,160 萬度。此分散式供電模式不僅為客戶確保了穩定的基載電力，建立「先低碳、後零碳」的轉型示範，同時以就地發電的孤島技術減輕長途輸電壓力，緩解台電強化電網韌性的負擔。

崇越建構完整的環保工程與能源事業，除負責此案開發的嘉益能源及其子公司鼎越創能外，還涵蓋專攻高階水處理的環保工程大廠建越科技，以及深耕環境評估與碳盤查的光宇工程。

崇越科技不僅供應 AI 晶片所需的尖端材料，更協助客戶解決算力背後的電力問題，透過分散式電力，為運算中心提供新一代解決方案。崇越集團賴杉桂副董事長表示，公司與創意電子攜手打造全台第一座低碳運算中心，每年可減少約 3,072 公噸的二氧化碳排放。根據目前的比較數值，20 年累計總減碳量可達 61,430 公噸，相當於 158 座大安森林公園的年吸碳量。