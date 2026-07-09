營收速報 - 雄順(2073)6月營收1.03億元年增率高達115.25％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為3.80億元，累計年增率30.48%。
最新價為27.65元，近5日股價上漲5.88%，相關鋼鐵股價指數上漲0.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.03億
|115%
|9%
|26/5
|9,429萬
|111%
|42%
|26/4
|6,634萬
|36%
|39%
|26/3
|4,767萬
|-15%
|83%
|26/2
|2,605萬
|-52%
|-38%
|26/1
|4,233萬
|7%
|-14%
雄順(2073-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為金屬線製品加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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