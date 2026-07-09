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營收速報 - 雄順(2073)6月營收1.03億元年增率高達115.25％

鉅亨網新聞中心

雄順(2073-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.03億元，年增率115.25%，月增率9.16%。

今年1-6月累計營收為3.80億元，累計年增率30.48%。

最新價為27.65元，近5日股價上漲5.88%，相關鋼鐵股價指數上漲0.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
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近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.03億 115% 9%
26/5 9,429萬 111% 42%
26/4 6,634萬 36% 39%
26/3 4,767萬 -15% 83%
26/2 2,605萬 -52% -38%
26/1 4,233萬 7% -14%

雄順(2073-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為金屬線製品加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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