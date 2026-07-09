數據缺、成本高是死穴！花旗：機器人規模化是十年長跑 RaaS是關鍵 這2家實體AI公司是贏家

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 12:40

花旗研究年度機器人與實體 AI 領導力峰會週二 (7 日) 落幕，會上匯集機器人領域創辦人、投資者、營運商與產業高層，共同檢視「實體 AI」(Physical AI)發展現況。

(圖:shutterstock)

花旗分析師 Heath Terry 在會後報告中指出，產業正從概念驗證階段走向商業部署，但規模化擴張仍面臨重重挑戰，其中數據稀缺被與會者一致視為最核心的制約因素。

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Terry 寫道：「勞動力短缺、製造業回流與有利監管環境正加速企業需求，但數據不足、人才瓶頸、電池續航限制與高昂部署成本，仍是主要摩擦點。」

Instawork 在會中強調，即便今年整個產業收集數千萬小時的真實世界數據，相對於實現高水準機器人效能所需的總數據量，僅是「基點 (basis points)」而非「百分點」。

不同於數位 AI 的大語言模型 (LLM) 可快速複製部署，實體 AI 的價值核心在於真實環境採集的專有數據、專用硬體與安全認證，意味每一個新場景幾乎都得從頭累積數據。

此外，現有半導體平台多為資料中心工作負載設計，並未針對移動平台的即時邊緣推理最佳化，電力供應與晶片架構亦成關鍵瓶頸。

峰會顯示，商業化進展最快的企業，無論是人形機器人、倉儲自主移動機器人 (AMR)、自駕卡車或建築機器人，皆遵循從具體高痛點切入、採用「機器人即服務」(RaaS) 模式降低客戶門檻，並將安全性置於模型複雜度之上的相似路徑。

Terry 認為，近期真正驅動投資回報的是 Locus Robotics、Dexterity 等專用 AMR 與專業化系統，而非備受關注的通用人形機器人。

過去兩年，實體 AI 領域累計吸引約 200 億美元投資，物流、倉儲與汽車製造因高頻重複性任務特性，成為自動化採用核心戰場。

近期，BMW 亦披露其人形機器人已在自家位於南卡羅來納州工廠上線作業。

RaaS 模式將一次性資本支出轉為按使用付費的營運支出，被視為打開中小企業市場的關鍵。

Terry 特別提到 Symbotic 的「倉儲即服務」產品，認為此模式有助將自動化解決方案推廣至更廣泛客群。