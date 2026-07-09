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營收速報 - 安泰銀(2849)6月營收6.24億元年增率高達32.48％

鉅亨網新聞中心

安泰銀(2849-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣6.24億元，年增率32.48%，月增率17.19%。

今年1-6月累計營收為33.34億元，累計年增率21.13%。

最新價為14.35元，近5日股價下跌0%，相關金融保險上漲3.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+77 張
  • 外資買賣超：+77 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 6.24億 32% 17%
26/5 5.32億 16% -9%
26/4 5.85億 28% 9%
26/3 5.34億 9% 5%
26/2 5.07億 21% -8%
26/1 5.52億 21% 12%

安泰銀(2849-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為經營銀行法規定之商業銀行業務。經營信託法及信託業法規定之信託業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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