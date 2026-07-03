美股費半下跌逾 5%，拖累台股今 (3) 日面臨沉重賣壓，早盤以 46545.14 點開出，下跌 199.02 點，在台積電等電子權值股全面走弱，最低來到 45880.69 點，跌近 900 點，跌破 46000 點大關，同時跌破 5 日均線、10 日均線支撐，隨即跌幅收斂。早盤估量 1.3 兆元。