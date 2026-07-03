鉅亨網記者吳承諦 台北
美股費半下跌逾 5%，拖累台股今 (3) 日面臨沉重賣壓，早盤以 46545.14 點開出，下跌 199.02 點，在台積電等電子權值股全面走弱，最低來到 45880.69 點，跌近 900 點，跌破 46000 點大關，同時跌破 5 日均線、10 日均線支撐，隨即跌幅收斂。早盤估量 1.3 兆元。
電子權值股全面走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 55 元，跌逾 1%，最低來到 2415；聯發科下跌 180 元，跌約 4%，來到 4165 元；台達電 (2308-TW) 跌約 1%，鴻海 (2317-TW) 跌約 0.5%，日月光 (3711-TW) 跌約 7%。
資金輪動至中小類股，台灣政府提高無人機採購預算，相關族群持續走強，邑錡 (7402-TW)、長榮航太 (2645-TW) 漲約 8%，漢翔 (2634-TW) 漲約 7%，亞航 (2630-TW) 漲約 6%。
塑化類股受惠油價波動以及原料需求旺季，類股逆勢走揚，亞聚 (1308-TW)、台苯 (1310-TW) 漲停，台聚 (1304-TW) 漲約 9%，台達化 (1309-TW) 漲約 8%。
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