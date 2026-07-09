荷姆茲海峽局勢急升溫！美軍連續第二天空襲伊朗 川普揚言升級行動

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 08:55

美國中央司令部周三 (8 日) 宣布，應最高統帥命令，已經連續第二天對伊朗境內目標發動打擊，旨在進一步削弱其威脅荷姆茲海峽航行自由的能力。

(圖:shutterstock)

美軍在聲明中說：「美方正就伊朗近期無端攻擊此一重要國際水道商用船隻及平民船員之行徑追究責任」。

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此波軍事行動發生前數小時，美國總統川普在土耳其參加北約峰會時預告可能再次打擊伊朗。

事實上，美軍周二 (7 日) 已先行發動攻擊，並取消允許德黑蘭出售石油的豁免措施，將荷姆茲海峽船隻遇襲事件歸咎於伊朗。

川普在返國專機上告訴記者：「他們攻擊，我們就以更猛烈方式回擊。」

當被問到是否重啟全面軍事行動時，他回應說：「我不知道，但將非常快速取得勝利。」

他同時威脅可能恢復封鎖伊朗港口，甚至轟炸海水淡化設施與發電廠等基礎建設，但也補充「不認為會再次開戰」，且未阻止談判代表持續接觸。

伊朗方面亦展現強硬姿態。最高領袖顧問在 X 平台警告德黑蘭將「立即」回應美國。

伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 表示，繼周二遭美軍攻擊後，已打擊位於科威特與巴林的美軍基地。

美伊雙方互指對方違反日前達成的短期停火諒解備忘錄，該備忘錄原啟動為期 60 天、針對更廣泛和平協議的談判程序。

目前，伊朗正為已故最高領袖哈米尼舉行為期一周的國喪儀式，美伊談判已宣告暫停。