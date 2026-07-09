鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-09 14:40

隨著經濟不確定性增加，美國家庭在今年開學季的消費態度轉趨審慎。根據 Deloitte 發布的最新調查顯示，受訪的 1,207 名 K-12 學生家長中，有 57% 的消費者預期未來半年的經濟狀況將會惡化，這一比例創下 2020 年以來的新高。

Deloitte調查：美國開學季支出將縮減6% 因憂心經濟前景(圖:shutterstock)

消費總額與人均支出雙雙下降

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調查預測，今年美國開學季的總支出約為 304 億美元，若經通貨膨脹調整後，總體支出比去年縮減了約 6%。每位學生的平均支出預計為 557 美元，低於去年的 570 美元。

儘管 PwC 等其他機構對支出的預測較為樂觀 (預計家庭平均支出約 922 美元)，但 Deloitte 的數據反映出消費者在壓力下的節制。

高收入家庭帶頭縮編

報告指出一個顯著的現象：年收入超過 100,000 美元的高收入家庭正計畫減少開支，其中年收入超過 200,000 美元的家庭更預計比 2025 年減少 20% 的支出。相較之下，年收入低於 100,000 美元的家庭則因物價上漲，預期支出會有所增加。

在品類方面，家長優先考慮衣服等必需品，而科技產品 (如筆記型電腦和智慧型手機) 的支出預計將大幅下降 16%。

「極度追求價值」成為新常態

面對通膨壓力，消費者變得更有策略性。許多家庭選擇延遲消費，直到接近開學才採買，以觀望更好的優惠。約三分之一的家長被歸類為「極度追求價值者」(hyper value-seekers)，他們透過大量採購、更換品牌、使用返現網站來極大化預算。另外，有約 70% 的父母計畫參與夏季促銷活動。

零售商的折扣戰

為了吸引謹慎的顧客，沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US)、Kohl"s (KSS-US) 和 Dollar General (DG-US) 等零售龍頭紛紛加碼折扣。例如，Kohl"s 推出數千件 25 美元以下的商品，而 Dollar General 則提供多達 70 多種 1 美元以下的開學用品，試圖在傳統占全美零售額 2.3% 的關鍵購物季中爭奪市占。