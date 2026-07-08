鉅亨網編譯許家華 2026-07-09 05:20

華納兄弟探索 (WBD-US) 宣布與亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 旗下雲端服務 Amazon Web Services(AWS)合作，打造以 Agentic AI(代理式人工智慧)為核心的新一代廣告技術平台，藉由自主 AI 代理 (AI Agents) 全面改造美國線性電視頻道與數位平台的廣告規劃、投放、優化及變現流程，加速推動廣告業務 AI 化。

此次合作建立在 AWS 作為華納兄弟探索主要雲端服務供應商的基礎上。公司表示，新平台將重新建構既有廣告科技架構，以單一平台整合過去分散於不同事業單位的工作流程，透過自動化及資料驅動決策，讓廣告主能同時管理線性電視與數位串流廣告資源，並持續最佳化廣告投放成效。

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華納兄弟探索表示，公司已於 2026 年開始分階段部署新功能，包括直接回應廣告與商業流程的 Agentic AI 自動化、進階受眾預測，以及強化廣告成效衡量與歸因分析。

依照規劃，今年第三季將推出整合式媒體規劃 (Unified Media Planning) 功能，第四季則陸續上線模組化訂單管理、智慧定價及廣告履約 (Stewardship) 等功能，持續推進端到端廣告平台轉型。

新平台最大特色在於導入多個自主 AI 代理，可負責媒體規劃、受眾預測、即時最佳化及閉環 (Closed-loop) 成效衡量，AI 代理將持續根據廣告投放成果自我學習與調整，提升廣告主及媒體雙方的投資報酬率。

平台也支援更具彈性的廣告購買模式，品牌可依據指定品牌或目標受眾跨越線性電視及數位平台進行投放，而系統則會自動推薦最佳廣告版位配置，提高媒體資源利用效率。

技術架構方面，新平台採用多項 AWS 人工智慧服務，包括 Amazon Bedrock AgentCore、Amazon Bedrock、Amazon SageMaker、Amazon Simple Storage Service(S3)、Amazon Elastic Container Service(ECS) 及 Amazon QuickSight 等服務，共同支援 AI 代理建置、機器學習、資料分析及即時決策能力。

華納兄弟探索表示，新平台也將簡化廣告採購流程，協助品牌跨越旗下不同媒體平台與內容品牌配置廣告預算，同時支援更多新型廣告格式，包括互動式廣告 (Interactive Ads)，並依據觀眾偏好提供更個人化的廣告內容。

事實上，華納兄弟探索近年積極將 AI 導入廣告業務。今年 5 月公司已發表多項 AI 廣告產品，包括 Scene-Level Moments、Shoppable Pause Ads、Dynamic Creative 及 Agentic Experiences 等新型廣告方案，希望結合旗下 HBO Max 等串流平台內容，提高廣告互動率與變現能力。此次與 AWS 合作打造 Agentic AI 廣告平台，被視為公司推動 AI 廣告策略的重要延伸。