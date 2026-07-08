鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 20:40

由於投資者對日元暴跌及日本巨額債務負擔的擔憂加劇，日本的借貸成本已飆升至 30 年來最高。基準 10 年期日本國債殖利率周三 (8 日) 一度觸及 2.87%，創下自 1996 年以來的最高紀錄。

此次國債拋售潮主要受多重因素交織影響。首先，投資者對首相高市早苗的財政政策表示疑慮，特別是其核心內容涉及一項為期 14 年、總額達 2.3 兆美元的長期支出計畫。市場擔心，在政府債務規模已超過 GDP 200% 的情況下，如此龐大的支出將進一步惡化日本的債務動態。

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其次，日元匯率的持續疲軟也是重要推手。儘管日本央行近期多次干預，日元仍於上月跌至 40 年低點。投資者擔心，日元貶值引發的通膨壓力可能迫使央行加快升息步伐。

隨著日本央行結束多年的負利率政策並將利率上調至 1%，市場長期以來「資金永遠免費」的假設正在動搖。目前，市場要求的 10 年期與 2 年期國債利差已從 4 月的不足 1 個百分點，擴大至 1.4 個百分點，反映出長端殖利率極其脆弱。

專家指出，當 10 年期殖利率突破 3% 時，市場對債務可持續性的質疑將全面爆發。目前 30 年期國債殖利率已突破 4%，正逼近 5 月創下的 4.2% 歷史高位。