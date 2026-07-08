鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
由於投資者對日元暴跌及日本巨額債務負擔的擔憂加劇，日本的借貸成本已飆升至 30 年來最高。基準 10 年期日本國債殖利率周三 (8 日) 一度觸及 2.87%，創下自 1996 年以來的最高紀錄。
此次國債拋售潮主要受多重因素交織影響。首先，投資者對首相高市早苗的財政政策表示疑慮，特別是其核心內容涉及一項為期 14 年、總額達 2.3 兆美元的長期支出計畫。市場擔心，在政府債務規模已超過 GDP 200% 的情況下，如此龐大的支出將進一步惡化日本的債務動態。
其次，日元匯率的持續疲軟也是重要推手。儘管日本央行近期多次干預，日元仍於上月跌至 40 年低點。投資者擔心，日元貶值引發的通膨壓力可能迫使央行加快升息步伐。
隨著日本央行結束多年的負利率政策並將利率上調至 1%，市場長期以來「資金永遠免費」的假設正在動搖。目前，市場要求的 10 年期與 2 年期國債利差已從 4 月的不足 1 個百分點，擴大至 1.4 個百分點，反映出長端殖利率極其脆弱。
專家指出，當 10 年期殖利率突破 3% 時，市場對債務可持續性的質疑將全面爆發。目前 30 年期國債殖利率已突破 4%，正逼近 5 月創下的 4.2% 歷史高位。
日本借貸成本的激增不僅限於國內影響。機構投資者警告，日本國債殖利率的上升可能會吸引資本從其他主權債券市場回流日本，進而推高全球債券殖利率。這可能加劇英國、美國等國的緊縮壓力，引發全球範圍內的債券拋售，為原本動盪的全球金融市場增添新的風險層級。
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