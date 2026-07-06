鉅亨網編譯陳韋廷
高盛出具最新研究報告大幅下修日元兌美元匯率預測，一年期目標價由原先 155 降至 165，為媒體調查中對日元前景最悲觀的預測機構之一。
按目前匯價約 161.9 推算，高盛認為日元還有進一步貶值空間，未來三個月與半年目標分別從 160 及 158 上修至 162 及 163。
高盛策略師 Karen Reichgott Fishman 指出，此次下調主因來自三重宏觀壓力：日本財政赤字持續擴大、美債殖利率長期維持高位令美日利差難以實質縮小，以及日本央行升息節奏預計保持漸進。
她還表示，「儘管我們估算日元已被嚴重低估，但上述背景強烈預示日元將持續面臨貶值壓力」，並稱即便日本財務省可能停止口頭警告直接介入匯市，在利差優勢支撐美元前提下，干預效果恐僅短暫抑制波動，「導致日元走軟的根本原因依然存在」。
市場空頭持續聚集。避險基金上月的日元淨空頭押注激增至 2017 年以來最高，外匯交易員估算至明年 6 月日元兌美元貶至 165 的隱含機率約 72%。
日元現匯已處 1986 年以來最低水準附近，過去 12 個月為主要貨幣中表現最差。
此外，高盛維持青睞將日元作為套利交易融資貨幣的看法，也就是借入低利日元轉投新興市場高息資產，認為美日利差結構短期不會扭轉。
分析人士提醒，若美國通膨降溫促使 Fed 加速降息、或是日本央行意外激進升息，日元空頭擁擠下恐觸發短線空頭回補 (Short Squeeze)，但中長線走勢仍取決於美債殖利率曲線與日本央行政策路徑。
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