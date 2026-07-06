鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 16:00

高盛出具最新研究報告大幅下修日元兌美元匯率預測，一年期目標價由原先 155 降至 165，為媒體調查中對日元前景最悲觀的預測機構之一。

按目前匯價約 161.9 推算，高盛認為日元還有進一步貶值空間，未來三個月與半年目標分別從 160 及 158 上修至 162 及 163。

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高盛策略師 Karen Reichgott Fishman 指出，此次下調主因來自三重宏觀壓力：日本財政赤字持續擴大、美債殖利率長期維持高位令美日利差難以實質縮小，以及日本央行升息節奏預計保持漸進。

市場空頭持續聚集。避險基金上月的日元淨空頭押注激增至 2017 年以來最高，外匯交易員估算至明年 6 月日元兌美元貶至 165 的隱含機率約 72%。

日元現匯已處 1986 年以來最低水準附近，過去 12 個月為主要貨幣中表現最差。