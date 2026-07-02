鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 19:00

受美國基本面與利差影響，日元跌跌不休，渣打銀行指出，短期於 155 至 161 震盪並關注 160 干預風險，但 12 個月內有回測 155 空間。黃金雖因產油國財政拋售短線承壓，但去美元化結構需求未變，三個月目標價 4750 美元，12 個月上看 5100 美元。專家建議下半年應勇敢配置降息與 AI 趨勢資產，以因應大宗商品與匯市波動。

日元跌跌不休？渣打看日元會回到155 黃金一年內上看5100 。（圖: shutterstock）

大宗商品與地緣政治緊密關聯，原油與黃金成為資產配置焦點。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，先前國際油價跌破 70 美元是情緒反應過度，隨運輸風險恢復及需求回升，預期三個月內油價維持 80 美元，長線則隨供應鏈回歸戰前水準而回落至 70 美元以下。

‌



儘管如此，渣打仍將三個月金價預估維持在 4750 美元高位，並強調長期多頭不變。以中國為首的各國央行，為免儲備過度依賴美元，長期增持黃金趨勢未變。一旦財政盈餘回補，強勁買力將重啟，支撐金價 12 個月內上看 5100 美元。

外匯方面，美元短線轉強，三個月目標上修至 100，12 個月看 98。主要貨幣呈現分歧，歐元與英鎊承壓；日元受利差影響跌跌不休，預期於 155 至 161 區間震盪，需關注 160 干預風險，12 個月內則有回測 155 空間。人民幣在政策引導下穩中偏升，三個月看 6.75，12 個月看 6.70。