鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 15:20

據《路透》報導，隨著日元兌美元匯率近期跌至 162.66 的 40 年新低，日本財務省正醞釀一場針對投機者的策略大轉彎。消息人士透露，日本當局正摒棄過往預先發出口頭警告的慣例，轉而採取更具攻擊性的「突襲式」干預手法，旨在精準打擊日元空頭並提高其做空成本。

與過往在干預前進行精心斟酌的「口頭干預」不同，日本官員目前刻意避免暗示任何具體的「觸發干預匯率紅線」。這種策略轉變反映出財務省正將「沉默」視為一種政策工具，透過增加市場的不確定性，令交易員無從揣摩干預時機。

‌



未具名消息人士指出，未來的干預導火索將是投機性空頭部位的過度累積，而非單純的匯率關口突破。

日元近期的跌勢主要受到強勢美元的壓制。雖然日本央行已將基準利率調升至 1%，為 1990 年代以來最高，但與聯準會維持在 3.5% 至 3.75% 的利率區間相比，利差依然巨大。此外，美以與伊朗之間的戰爭引發石油衝擊，地緣政治風險進一步催化了美元的避險需求與強勢地位。

儘管日本政府在今年 4 月底至 5 月初曾投入破紀錄的 11.7 兆日元進行干預，但日元回升僅屬曇花一現。目前，財務省與日本央行正加強協調，央行副行長冰見野良三警告稱，日元疲軟導致進口成本上升，將顯著推升通膨壓力。