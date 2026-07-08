鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-08 17:47

近期 PCB 族群雖因 SemiAnalysis 傳出輝達平台延期利空而短線震盪，但隨即遭輝達否認。美銀與高盛等外資更一致力挺，預期 AI 基礎建設需求依然強勁，載板與 CCL 供不應求的盛況更可望延續至 2027 年底、2028 年，短線下修反而可能成為投資人布局的甜蜜買點。中國信託投信將於 8 月 17 日募集國內首檔聚焦關鍵供應鏈的中信台日韓 PCB ETF(009828-TW)，搶先布局台日韓高階 PCB 霸主。

外資看好PCB供不應求延續至2028年 中信009828布局台日韓霸主。(圖：shutterstock)

台股今 (16) 日走勢震盪，PCB 族群在利空消息衝擊後，陸續展開反彈，載板三雄方面，景碩收盤亮燈漲停，南電亦觸及漲停，欣興則收漲近 3%；CCL 龍頭台光電一度勁揚逾 5%，雖漲幅逐漸收斂，但買盤承接意願高，展現市場對族群後市的信心，意味著利空消息已逐漸消弭。

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美銀證券認為，AI 需求並未出現反轉，先前股價回檔反而提供進場機會，CCL 與 PCB 仍維持供不應求態勢，相關個股後市表現值得期待。高盛也預期，本波 AI 浪潮將持續擴大載板市場缺口，且缺口幅度將逐年增加，至 2028 年缺口率可能達 42%，意味著供不應求的情況恐將延續至 2028 年。

法人表示，Kyber 量產時程可能遞延的消息，確實對短線市場情緒造成衝擊，但就目前觀察來看，AI 基礎建設需求依然強勁。PCB 族群自去年起陸續調漲價格，至今仍處於供不應求狀態，相關榮景預料將延續至 2027 年下半年。換言之，PCB 供應鏈中的載板、CCL 與玻纖布廠商，都可望在 AI 基礎建設需求持續升溫下受惠，整體基本面並未出現明顯變化，預期相關類股仍具中長期成長空間。

中國信託投信預計於 8 月 17 日至 20 日募集「中信台日韓 PCB ETF」(009828-TW)，為國內首檔聚焦 PCB 供應鏈的 ETF。截至 5 月 31 日，前十大成分股包括台光電、欣興、揖斐電、三井金屬、金像電、台燿、JX 金屬、臻鼎、日東電工及斗山集團等企業。

009828 擬任經理人葉松炫表示，隨著 AI 連結需求持續增加，且為滿足更高頻寬與更大資料傳輸量，高階 PCB 已成為 AI 時代不可或缺的關鍵元件，未來成長潛力可期。台灣、日本及韓國在全球載板市場具高度主導地位，亦是全球 AI 大廠的重要供應鏈夥伴。透過 009828，投資人可望直接參與全球高階 PCB 產業的長期成長商機。