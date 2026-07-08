鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 19:54

近期台股高檔震盪加劇，資金在類股輪動與國際變數交錯下，轉向以 ETF 作為布局主軸。台股今（8）日開高走高，加權指數終場大漲 255.3 點，儘管美股前一交易日全面下跌，台股終場仍上漲 255 點作收，顯示買盤承接力道仍在，反映市場對 AI、出口與 ETF 資金動能仍具期待。公股法人亦紛紛轉向高息 ETF，如凱基台灣 TOP50（009816-TW）近一個月獲公股法人買超逾 12 萬張，其次為元大台灣 50(0050-TW)。

法人指出，近期盤勢雖受美國利率政策、科技股拉回與國際油價波動影響，但台股在 AI 伺服器、先進製程、高階封裝等題材支撐下，指數回檔空間相對有限。資金面觀察，ETF 成為投資人面對震盪行情時的重要工具，尤其台股原型 ETF 與高配息 ETF 同步吸引買盤，上週台股型 ETF 淨流入達 419.4 億元，其中市值型與高息型分別淨流入 247.9 億元及 116.8 億元，顯示市場資金一方面追求大盤核心成長，另一方面也偏好穩定現金流。

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公股法人近期買超標的亦可看出此趨勢。統計顯示，凱基台灣 TOP50（009816-TW）近一個月獲公股法人買超 127747 張，近一週獲買超 16340 張，居近期買超前列；元大台灣 50（0050-TW）近一個月獲買超 88832 張，近一週獲買超 12332 張，反映大型權值股仍是資金布局重心。高股息 ETF 也成為焦點，群益半導體收益（00927-TW）近一個月獲買超 44756 張，元大高股息（0056-TW）近一個月獲買超 12325 張，搭配 7 月配息題材發酵，吸引追求收益型資金進場。

值得注意的是，高配息 ETF 買盤熱度升溫，市場不僅關注傳統高息產品，部分規模較新、配息率具話題性的標的也開始浮上檯面。

法人指出，FT 台灣永續高息（00961-TW）近期雖非最大量能焦點，但以年化配息率達 18% 的表現，已悄悄吸引收益型投資人目光、公股法人近期也買進 14192 張，在高息 ETF 競爭加劇下，具備後續觀察價值。

市場觀點認為，台股今日不畏美股回檔而走強，關鍵在於內資與 ETF 資金支撐力道仍強，且投資人對台積電法說、6 月進出口數據及 AI 需求驗證抱持正面期待。不過，指數位處高檔，短線仍需留意 FOMC 會議紀要、長天期美債殖利率及美股科技股波動對評價面的影響。展望後市，若美國通膨壓力持續降溫，並帶動市場對升息疑慮下降，將有利風險性資產延續表現；台股則可望受惠 AI 投資、出口動能及 ETF 資金穩定流入。



表：公股法人近期買超台股 ETF 標的

股票代號 股票名稱 收盤價 近一個月 (張) 近一週 (張) 009816 凱基台灣 TOP50 15.29 127747 16340 00991A 主動復華未來 50 19.12 95450 42404 0050 元大台灣 50 106.2 88832 12332 00927 群益半導體收益 41.16 44756 35970 00400A 主動國泰動能高息 14.35 44719 15139 00919 群益台灣精選高息 29.62 30846 -2177 00404A 主動聯博動能 50 9.99 23851 -1588 00961 FT 臺灣永續高息 12.75 14192 7400 0056 元大高股息 52.15 12325 22835 00888 永豐台灣 ESG 36.57 11797 9182