鉅亨網記者張韶雯 台北
近期台股高檔震盪加劇，資金在類股輪動與國際變數交錯下，轉向以 ETF 作為布局主軸。台股今（8）日開高走高，加權指數終場大漲 255.3 點，儘管美股前一交易日全面下跌，台股終場仍上漲 255 點作收，顯示買盤承接力道仍在，反映市場對 AI、出口與 ETF 資金動能仍具期待。公股法人亦紛紛轉向高息 ETF，如凱基台灣 TOP50（009816-TW）近一個月獲公股法人買超逾 12 萬張，其次為元大台灣 50(0050-TW)。
法人指出，近期盤勢雖受美國利率政策、科技股拉回與國際油價波動影響，但台股在 AI 伺服器、先進製程、高階封裝等題材支撐下，指數回檔空間相對有限。資金面觀察，ETF 成為投資人面對震盪行情時的重要工具，尤其台股原型 ETF 與高配息 ETF 同步吸引買盤，上週台股型 ETF 淨流入達 419.4 億元，其中市值型與高息型分別淨流入 247.9 億元及 116.8 億元，顯示市場資金一方面追求大盤核心成長，另一方面也偏好穩定現金流。
公股法人近期買超標的亦可看出此趨勢。統計顯示，凱基台灣 TOP50（009816-TW）近一個月獲公股法人買超 127747 張，近一週獲買超 16340 張，居近期買超前列；元大台灣 50（0050-TW）近一個月獲買超 88832 張，近一週獲買超 12332 張，反映大型權值股仍是資金布局重心。高股息 ETF 也成為焦點，群益半導體收益（00927-TW）近一個月獲買超 44756 張，元大高股息（0056-TW）近一個月獲買超 12325 張，搭配 7 月配息題材發酵，吸引追求收益型資金進場。
值得注意的是，高配息 ETF 買盤熱度升溫，市場不僅關注傳統高息產品，部分規模較新、配息率具話題性的標的也開始浮上檯面。
法人指出，FT 台灣永續高息（00961-TW）近期雖非最大量能焦點，但以年化配息率達 18% 的表現，已悄悄吸引收益型投資人目光、公股法人近期也買進 14192 張，在高息 ETF 競爭加劇下，具備後續觀察價值。
市場觀點認為，台股今日不畏美股回檔而走強，關鍵在於內資與 ETF 資金支撐力道仍強，且投資人對台積電法說、6 月進出口數據及 AI 需求驗證抱持正面期待。不過，指數位處高檔，短線仍需留意 FOMC 會議紀要、長天期美債殖利率及美股科技股波動對評價面的影響。展望後市，若美國通膨壓力持續降溫，並帶動市場對升息疑慮下降，將有利風險性資產延續表現；台股則可望受惠 AI 投資、出口動能及 ETF 資金穩定流入。
表：公股法人近期買超台股 ETF 標的
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股票代號
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股票名稱
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收盤價
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近一個月 (張)
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近一週 (張)
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009816
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凱基台灣 TOP50
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15.29
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127747
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16340
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00991A
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主動復華未來 50
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19.12
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95450
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42404
|
0050
|
元大台灣 50
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106.2
|
88832
|
12332
|
00927
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群益半導體收益
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41.16
|
44756
|
35970
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00400A
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主動國泰動能高息
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14.35
|
44719
|
15139
|
00919
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群益台灣精選高息
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29.62
|
30846
|
-2177
|
00404A
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主動聯博動能 50
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9.99
|
23851
|
-1588
|
00961
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FT 臺灣永續高息
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12.75
|
14192
|
7400
|
0056
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元大高股息
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52.15
|
12325
|
22835
|
00888
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永豐台灣 ESG
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36.57
|
11797
|
9182
資料來源：CMoney(2026.07.07)