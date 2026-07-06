鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-06 19:20

近期美股震盪、科技股承壓，市場資金湧向債券商品避險，根據 CMoney 統計，近一個月來 6 檔海外月配型非投等債 ETF，績效全數翻正，當中表現最好的是台新美國非投等債 (00989B-TW)，近月漲幅達 2.6%。根據台新投信官網公布，00989B ETF 將於 7 月 15 日迎來首次配息，每單位預估配發 0.082 元，單位配息率達 0.8023%，年化配息率 9.63%。券商財富管理主管表示，00989B 近期績效表現亮眼，首次配息金額表現吸睛，帶動 7 月非投等債 ETF 申購買氣熱，投資人若想追求每月領息收益，打造穩健現金流，可以考慮除息前卡位。

根據各投信官網、CMoney 資料庫統計，7 月除群益優選非投等債 ETF(00953B-TW) 率先 6 日除息外，其他 6 檔非投等債 ETF，配息日多落在 7/15、7/16 兩日，其中，國泰 00727B 屬季配息，其他 5 檔皆屬月配息型，單次配息率來看，國泰 00727B 估 2.12% 最高，台新 00989B、玉山 00988B 兩檔，單次配息率也有超過 0.78% 以上，表現次之。

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至於年化配息率來看，7 月首次配息的台新 00989B，換算年化配息逾 9.6% 最佳，且近 1 個月來，台新 00989B 股價漲幅達 2.6%，為同類型 ETF 漲幅最多，6 日台新 00989B 盤中最高價衝上 10.27 元，再創歷史新高，看出市場避險買盤轉向關注高配息非投等債 ETF，帶動 00989B 已連 5 天收盤價創新高。

台新投信美國非投等債 ETF 經理人簡大為表示，00989B 為一檔純美國、美元計價、且聚焦 BB 與 B 評級之非投等債 ETF，嚴格排除 CCC 級高風險債券，加上成分債多元且分散，上市來即受市場矚目，該檔 ETF 主要被動追蹤「ICE TPEx 1-5 年 BB-B 級美國優息非投資等級債券指數」該指數。

截至今年 7 月 6 日止，00989B 共有 89 檔成分債，平均到期殖利率達 7.80%、平均票息率達 8.93%、平均存續期間僅 3.02 年。該檔 ETF 預計 7 月 15 日除息，7 月 14 日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在 8 月 4 日領息。

台新投信債券 ETF 投資團隊指出，00989B 受惠於債券標的存續期間較短，明顯低於傳統公債及投等債，受市場利率波動小，加上在非投資等級債券中，00989B 主要鎖定 BB 級與 B 級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為了強化 ETF 防禦力，00989B 所追蹤的指數，將單一產業的比重嚴格控制在 10% 以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。