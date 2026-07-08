鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 12:14

本週台股持續高盤震盪迎來第三黑，今 (8) 日開高走低，惟仍守住 45K 大關；收益型資產持續受到市場高度關注。貝萊德投信在台首檔主動式 ETF 「貝萊德主動優質投資等級債」 (00985D-TW) 將迎第二次配息，最新公告每受益權單位配發 0.061 元，若以除息前淨值估算，年化配息率約 7.14%，已連續兩次維持約 7% 的配息水準。本次將於 7 月 17 日除息，最晚須於 7 月 16 日前持有或買進，債息預計 8 月 14 日發放。

全球市場在聯準會利率政策充滿變數與高利率環境延續的背景下，收益型資產持續受到市場高度關注。00985D 今日開盤價 10.31 元，開盤後一路震盪走低，最低來到 10.19 元，下跌 0.12 元。

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00985D 基金經理人游忠憲表示，當前市場應回歸固定收益本質，聚焦穩定且可持續的收益來源，而非單押降息帶來的長天期債券資本利得。過度集中 20 年以上長債或全面轉進非投資等級債，皆可能放大利率或信用風險。在投資等級債殖利率處於相對具吸引力水準的背景下，透過兼顧收益與品質的配置，有助於在波動環境中累積報酬機會。

游忠憲指出，新任聯準會主席上任後，利率及債券價格波動可能升高，收益來源的多元化也變得更重要。除了投資等級債本身提供的票息收入外，適度運用選擇權收益策略，有機會把市場波動轉化為額外收入來源，以約 20% 的選擇權策略配置為例，有助提升整體收益水準。

貝萊德投信指出，在高利率與市場波動並存的環境下，投資人追求的不只是有配息，更在意除息後能否順利填息。