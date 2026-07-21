鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 18:25

台股今 (21) 日上演強勢反攻行情，在晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 及 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 等電子權值股領軍下，加權指數終場大漲 1,783.17 點，收 44,232.87 點，創史上最大收盤漲點，美中不足是成交值僅 8,356 億元，顯示市場投資信心尚未明顯回升。法人指出，長線 AI 與半導體趨勢明確，惟單押個股易面臨高估值風險，建議投資人不妨透過半導體主題 ETF 分批布局，兼顧供應鏈成長契機與風險分散。

今天盤面上，前波修正幅度較深的 AI 硬體、半導體、PCB 及被動元件等族群同步展開強勁反彈，資金重新回流科技股，帶動電子類股全面走揚。法人認為，指數在短時間內出現大幅回升，反映投資人對 AI 產業與半導體景氣循環的中長期成長前景仍具信心。

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中信關鍵半導體 (00891-TW) 經理人張圭慧表示，台股在經歷急跌後出現報復性反彈，顯示市場對 AI 與半導體產業的長期發展趨勢並未改變。不過，此波反彈過程中量能尚未出現明顯放大，後續能否延續升勢，仍須觀察資金回流力道及企業財報表現是否足以支撐當前評價。

張圭慧指出，經過近期市場震盪後，投資人選股思維已逐漸回歸基本面，不再僅聚焦題材面表現，而是更重視企業獲利能力、毛利率變化及未來成長動能是否足以支撐股價評價。若企業營運表現未能跟上股價漲幅，短線波動風險仍不容忽視。

從產業面觀察，張圭慧認為，AI 投資浪潮並未因近期市場修正而降溫。無論是雲端資料中心、AI 伺服器、高速運算晶片 (HPC)，或是先進封裝與半導體測試領域，台灣在全球 AI 硬體供應鏈中仍扮演關鍵角色，長線受惠地位未見改變。

然而，隨著 AI 概念股評價持續墊高，若投資人集中押注單一個股，可能面臨本益比過高、獲利不如預期、毛利率下滑及籌碼集中等風險。相較之下，透過 ETF 參與產業成長，較有機會降低個別企業營運波動對投資組合的影響。

觀察 00891 持股結構，布局範圍橫跨晶圓代工、IC 設計、封裝測試、記憶體、矽智財及半導體測試等關鍵領域，主要持股包括台積電、聯發科、日月光投控、聯電、華邦電、南亞科、旺矽、創意、瑞昱及京元電子等。張圭慧表示，透過一籃子投資方式，可同步掌握台灣半導體供應鏈多個受惠環節，而非單押個別 AI 明星股。