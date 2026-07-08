鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 15:20

受強勁的經濟基本面與政府政策推動，韓元兌美元匯率表現強勁，周三 (8 日) 一度突破 1 美元兌 1500 韓元關口，攀升至近六周以來新高。

美元兌韓元匯率在周三亞市下跌 1% 左右，在 1500 附近波動，這是自 5 月 29 日以來最低。

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此波韓元匯率漲勢的核心支撐，來自於南韓強健的外部經濟地位。數據顯示，南韓 5 月份經常帳盈餘達到 386.1 億美元，創下歷史新高。這主要得益於商品貿易順差的擴大，尤其是半導體出口激增 167.7%，為國家財政注入強心針。

南韓政府提升金融市場競爭力的決心，也提振了市場情緒。南韓副財政部長許昌 (Huh Chang) 表示，政府將於 7 月底公布「韓元國際化路線圖」，旨在將韓元從目前的「受限貨幣」轉型為「自由兌換貨幣」。這項改革被視為自 1997 年經濟危機以來外匯政策的最重大翻修，預計將進一步推動南韓金融市場邁向國際化。