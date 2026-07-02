鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-02 13:30

南韓外匯市場即將迎來重大轉型，自 7 月 6 日起，韓元將正式開啟 24 小時全天候交易模式 (周末及例假日除外)。這項改革是南韓政府推動資本市場國際化、提升全球競爭力的核心步驟，旨在打破長期以來因市場准入限制而造成的投資壁壘。

南韓外匯市場重大改革 韓元7月6日起開啟24小時全天候交易(圖:shutterstock)

這項舉措象徵著南韓正努力擺脫過去金融危機留下的謹慎心態。政府官員指出，延長交易時間是為了增加韓元的流動性，使其在海外市場更易於買賣。此外，這也是南韓爭取被 MSCI 納入已開發市場指數的關鍵環節，過去有限的市場開放程度一直被視為評級提升的主要障礙。

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為應對全天候交易的需求，南韓各大銀行已展開大規模的部署。其中，友利銀行 (Woori Bank) 已向倫敦辦公室增派 8 名員工，並於 6 月啟動倫敦交易中心，為海外投資者提供對沖支持。韓亞銀行 (Hana Bank) 則 在首爾總部增加交易員，並實施「三班倒」輪值制度，以覆蓋深夜交易時段。新韓銀行與 KB 國民銀行均確認已升級 IT 系統，並持續擴充交易團隊。

然而，改革也帶來了波動性風險。分析指出，自 2024 年 7 月交易時間延長至凌晨 2 點後，韓元匯率的波動率已上升約 30%。韓華投資證券預測，開啟 24 小時交易後，每季度的波動範圍可能擴大至 120 韓元。

專家特別提醒，當倫敦市場收盤而紐約市場仍在運作的深夜時段，流動性僅為白天的 7% 至 14%。在流動性稀薄的情況下，韓元極易受到微小新聞影響而出現過度反應。