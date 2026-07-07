鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-07 15:50

南韓外匯市場周一 (6 日) 正式啟動 24 小時交易體制，首個交易日成交量低於平均水準，與過去 30 天相對較大的波動相比，全天交易日較為平靜。

韓元24小時交易首日：成交量低於平均 匯率表現平穩(圖:shutterstock)

此次改革象徵南韓為推動外匯市場現代化、爭取納入 MSCI 已開發國家指數所做的多年努力達成重要里程碑。南韓副總理兼企劃財政部長官具潤哲 (Koo Yun-cheol) 親自前往韓亞銀行總部的交易室，現場見證交易員為三星電子執行一筆 1,000 萬美元的美元賣單，慶祝韓元正式步入全天候交易時代。

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在交易時間從原本的 17 小時，擴展為週一上午 6 點至週六上午 6 點連續運作的首日，市場表現相對平淡且穩定。韓元兌美元匯率收於 1,530.0 韓元，較前一交易日的日間收盤價僅微幅下跌 0.3 韓元。

數據顯示，首日現貨交易量約為 151 億美元，比過去 30 天的平均水準低了 6%。市場參與者大多抱持觀望態度，交易量仍集中在首爾的常規營業時段，進入倫敦和紐約時段後，流動性則如預期般轉趨稀疏。

一名不願具名官員表示，當前首要任務是確保市場順利過渡，而不是急於推動交易活動。官員們正在密切監控任何交易失誤或系統故障。

南韓政府對此次轉型極為重視。為了確保系統運行順暢並防範系統故障，多名官員於深夜駐守在世宗市的監控室 (內部稱為「盒子」) 追蹤市場走向直至黎明。