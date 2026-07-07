韓元24小時交易首日：成交量低於平均 匯率表現平穩
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
南韓外匯市場周一 (6 日) 正式啟動 24 小時交易體制，首個交易日成交量低於平均水準，與過去 30 天相對較大的波動相比，全天交易日較為平靜。
此次改革象徵南韓為推動外匯市場現代化、爭取納入 MSCI 已開發國家指數所做的多年努力達成重要里程碑。南韓副總理兼企劃財政部長官具潤哲 (Koo Yun-cheol) 親自前往韓亞銀行總部的交易室，現場見證交易員為三星電子執行一筆 1,000 萬美元的美元賣單，慶祝韓元正式步入全天候交易時代。
在交易時間從原本的 17 小時，擴展為週一上午 6 點至週六上午 6 點連續運作的首日，市場表現相對平淡且穩定。韓元兌美元匯率收於 1,530.0 韓元，較前一交易日的日間收盤價僅微幅下跌 0.3 韓元。
數據顯示，首日現貨交易量約為 151 億美元，比過去 30 天的平均水準低了 6%。市場參與者大多抱持觀望態度，交易量仍集中在首爾的常規營業時段，進入倫敦和紐約時段後，流動性則如預期般轉趨稀疏。
一名不願具名官員表示，當前首要任務是確保市場順利過渡，而不是急於推動交易活動。官員們正在密切監控任何交易失誤或系統故障。
南韓政府對此次轉型極為重視。為了確保系統運行順暢並防範系統故障，多名官員於深夜駐守在世宗市的監控室 (內部稱為「盒子」) 追蹤市場走向直至黎明。
具潤哲指出，這次改革反映了南韓經濟的基本面，包括穩健的外部健全性及世界國債指數 (WGBI) 的納入，將成為韓元「走向國際」的起點。
這一變動也是南韓自 1997 年亞洲金融危機以來，對其貨幣管制前所未有的鬆綁。長期以來，受限的交易時間被視為國際投資者進入南韓市場的阻礙，南韓政府希望藉由與先進市場接軌的便利性，進一步提升韓元的國際地位，並吸引更多全球資本流入。
- 永豐台股基金漲逾70% 投研團隊如何做到
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 1997年來外匯制度最大變革！韓元在創17年新低之際 周一開啟24小時交易時代
- 高盛持續看好南韓股市 預測未來一年仍有20%上漲空間
- 韓國擬使用半導體稅收紅利設「未來應對基金」規模最高100兆韓元
- 〈財報〉超越輝達！三星Q2營業利潤飆1810% 為去年兩倍有餘 但開盤遇壓挫6.3%拖累韓股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇