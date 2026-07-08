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遭「混」巴西豆出包？三級品管破功？石崇良允改革：增設第三方強制抽驗、追蹤者條款

鉅亨網記者張韶雯 台北

致癌油品事件持續延燒，立法院今 (8) 日針對現行食安檢驗制度展開激烈攻防。立委質疑現行食安「三級品管」制度崩盤，業者 5 月驗出異常卻選擇隱匿，顯見 賴業者自主管理的機制已破功，衛福部長石崇良承諾，將主導引入「第三方強制抽驗機制」，不再放任業者自檢。同時將研議增設「追蹤者條款」，針對隱匿重大食安資訊的廠商給予嚴懲。

立委王育敏於質詢現場出示早上在超商購得的飯糰，直指衛福部宣布「全面下架」後，市面上仍充斥疑似在問題名單內的產品，令消費者無所適從。王育敏痛批衛福部在處理過程中決策混亂，先是聽信專家會議採取部分下架，直到台中市、台北市等地方政府展現魄力全面禁止，中央才後知後覺地跟進，反應速度明顯落後。

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巴西豆流向成謎？三級品管破功？石崇良承諾：增設第三方強制抽驗、追蹤者條款。（圖：國會頻道）

針對衛福部提出的「精進作為報告」，王育敏更表達不滿，直言全文僅 266 個字，看不出改革決心。她指出，目前的「三級品管」制度已徹底崩盤，特別是作為第一級防線的業者自主檢驗完全失靈。依照《食安法》第 7 條第 5 項規定，業者理應在發現問題時即刻通報，但本次事件中，業者早在 5 月驗出異常卻選擇隱匿，顯見將食安完全寄託於業者自主管理，無異於緣木求魚。


除製程把關疏失外，原料源頭管理亦是焦點。王育敏指出，今年 1 至 5 月台灣進口高達 59.9 萬噸的巴西黃豆，由於該批產品含水量較高，恐有產生致癌物風險，但衛福部卻遲遲無法交代這批高風險原物料的精確流向，僅以「調查中」敷衍帶過。

王育敏質疑，廠商雖在原料端初驗合格，但在製程中卻驗出問題，顯示現行抽樣頻率與標準均已跟不上產業現狀，「混豆」現象，即廠商將不同來源或品質的豆類混雜加工，使得溯源難度大增。她要求衛福部須重新調整抽樣採樣頻率，並放棄「稀釋後無害」的僥倖心態。

針對混豆與原料控管，石崇良說明，許多廠商在製程中採取混合不同批次原料的作業模式，這導致原料端初驗合格的黃豆，在經過混合與加工後，產出結果可能出現變異。過去抽樣採樣標準多針對單一來源或單一批次，未能充分反映混豆後的風險分布，未來衛福部將全面要求業者提升檢驗頻率，並針對混合原料的製程端，採取更嚴格的逐批抽驗措施，避免「合格原料混入劣質原料」的情況發生。

石崇良坦承，此次事件確實突顯第一級業者自主管理機制存在嚴重漏洞，業者未誠實通報的行為，直接導致政府錯失黃金回收時間。他公開承諾，未來將啟動制度性改革，針對重大原物料供應商，將由政府主導引入「第三方強制抽驗機制」，不再放任業者自檢。同時，衛福部將研議增設「追蹤者條款」，針對隱匿重大食安資訊的廠商給予嚴懲，絕不姑息。

至於外界質疑市售產品安全性，石崇良說明，目前架上流通產品均已完成確認，使用的是安全批次原料。針對巴西黃豆流向，衛福部已與彰化縣等地方衛生局建立緊密聯繫，全力追查。

石崇良強調，中央與地方是合作夥伴，針對製程異常問題，未來將全面提高檢驗頻率，並在事件處理告一段落後，提出更完整詳實的檢討報告，從邊境到末端查驗全面強化政府的監控角色，確保國人食安零容忍。


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