鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 13:09

針對中聯油脂致癌油重大食安事件，行政院與相關主管機關正全力追查問題油品流向，立委陳菁徽於今 (8) 日上午立法院質詢指出業者延遲通報，導致約 1300 噸問題油品恐流向市面，痛批衛福部決策遲緩並有行政失靈之虞，並當場念出食藥署長 2016 年發表的食安論文「打臉」。衛福部長石崇良對此坦言，業者隱匿情資確影響稽查時效，除承諾將重罰業者外，也強調當前首要任務是釐清影響範圍並全力下架，後續將針對行政疏失進行全面檢討。

食安風暴延燒，陳菁徽揭露業者早在 5 月 13 日即驗出問題，卻拖延至 6 月 30 日才通報，甚至於 6 月 15 日召開秘密會議，導致高達 1300 噸問題油品進入市場。陳菁徽強烈質疑，食藥署對於業者自主管理的盲目信任，正如同食藥署長江志剛過去論文所「預言」的行政失靈。

‌



面對爭議，石崇良回應，政府是於 7 月 1 日啟動調查後才掌握該次秘密會議細節，目前已要求業者全面暫停出貨並嚴格下架。

對於決策過程被批評反覆，石崇良解釋，起初基於風險評估採取 20% 下架標準，考量食安衝擊與行政執行難度後，隨即調整為全面下架。至於被質疑在危機時刻參加頒獎典禮，石崇良表示當日行程是為表彰護理人員，並強調在得知食安危機緊迫後，已縮短行程提前召開記者會。