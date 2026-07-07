鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 18:05

衛福部日前針對中聯油脂股份有限公司（下稱中聯）發生的重大食安事件召開記者會，衛福部長石崇良強調，該事件依總統賴清德指示，定調以國民健康為最高標準，宣布對泰山、福壽、福懋及南僑等下游業者的相關油品，採取嚴格的「預防性下架」措施。石崇良強調，本次清查規模涵蓋所有下游關聯品項，共計 232 項產品，相關清單已於官網設立專區供民眾查詢，凡未提出合格檢驗證明之產品，一律不得上架販售。

吹哨者也吞罰單？中聯毒油案除點名泰山、福壽、福懋 南僑遭罰「關鍵」曝光。（直播截圖）

針對外界質疑「吹哨者也要吞罰？」一事，衛福部給出明確回應。雖然肯定南僑化工在本次事件中透過「自主檢驗」發現異常，但在 5 月 13 日得知檢測結果超標後，並未依規定第一時間通報主管機關，反而選擇先行通知上游廠商，直至 6 月 30 日才正式通報衛生單位，中間長達一個多月的延遲，已明顯違反食安法規。石崇良重申，即便企業具備自主管理能力，仍須依法履行通報義務，針對南僑延遲通報的行為，已要求地方衛生局依法進行裁罰，展現政府對誠實申報的高度重視。

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事件源起於油品中被檢出有毒物質苯駢芘（PAH）含量超標，且數值從 4 月的 1.6 ppb 一路飆升至 6 月的 8.1 ppb，嚴重超出衛福部規定的 2 ppb 安全標準。

衛福部食藥署長姜至剛分析，製程中真空條件與高溫控制不當，均可能導致有害物質生成，目前已全面協同檢調單位介入，針對原料溯源、製程節點進行深度清查，力求從系統面防堵食安漏洞。