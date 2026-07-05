鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-05 12:48

根據昨 (4) 日食藥署召開的專家會議結論，衛福部長石崇良今 (5) 日上午受訪說明，中聯油脂股份有限公司（中聯公司）大豆沙拉油檢出苯 (a) 駢芘（BaP）超標 4 倍，官方已正式拍板擴大預防性下架措施，要求相關業者必須在 115 年 7 月 6 日 24 時前完成下架，或自主揭露資訊；他強調，在完全釐清事件原因並徹底改善製程之前，政府絕不允許中聯復工。

石崇良上午接受媒體聯訪時指出，過去針對食品安全違規案件的處理原則分為兩層，第二層食品通常不需下架。然而，基於民眾食安與食得安心的核心考量，衛福部與食藥署於 4 日下午邀集毒理學、食品安全、油脂加工等專家及 14 個食品公協會召開會議，決定重新檢討並調整當年的處理原則，採取更嚴格的防護網。

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石崇良進一步解釋判定基準，過去專家會議依循相似邏輯推論，本次中聯公司油品驗出的苯 (a) 駢芘最高濃度達 8 ppb，已超出國家安全標準 2 ppb 的 4 倍。經過合理推算，為了確保萬無一失，會議最終達成共識，將預防性下架的範疇擴大至「使用受影響大豆沙拉油含量達 20% 以上之加工製品」。

根據食藥署發布的具體應變措施，下架與資訊揭露將兵分兩路進行：第一，第一層的原型油品（如調和油）以及使用問題油品成分達 20% 以上的加工製品，一律須在 7 月 6 日 24 時前完成預防性下架，後續需經檢驗確認安全後方可重新上架；第二，非屬上述範疇、含油量在 20% 以下的其餘第二層食品，雖不強制下架，但業者仍須在相同期限內主動公開並自主揭露產品合規資訊，保障民眾知的權利。

石崇良強調，目前掌握受影響的下游食品加工業者名單已經釐清，因其影響層面較大，為防範未然，已責成食藥署與台中市衛生局於本周前往相關點位進行實地勘查與進一步的流向釐清。至於其餘零星的零售流向，則交由地方衛生局持續追查。

此外，專家會議也對中聯公司提出製程管理的精進建議，要求中聯必須擴大檢驗自 4 月起所有桶槽的留樣樣品，並強化黃豆原料驗收、留意脫臭製程與萃取溶劑品質，同時研議增加逐船或逐槽的抽驗頻率。