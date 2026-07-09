鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-09 14:51

針對全國高度關切的中聯油品毒油事件，行政院今（9）日召開會後記者會，由發言人李慧芝轉達院長卓榮泰的嚴正指示，並由衛福部及政務委員陳時中共同說明最新處置措施。行政院強調，食安保障沒有妥協空間，已下令所有涉及中聯 4 月至 6 月產製的違規油品及其製品，必須在明（10）日中午 12 時前完成全面預防性下架。陳時中並承諾政府將協助進行團體訴訟，相關訴訟與行政費用將由食安基金補助。退貨機制「從重、從優、從簡」，除發票、購買憑證，即使是用過的空容器也能退貨。

隱匿不報 檢驗數據驚見多重落差

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食藥署長姜至剛於記者會專案簡報詳細還原了業者的「隱匿過程」。根據調查，中聯油品早在今年 4 月 4 日便出現首批檢驗超標，南僑公司於 5 月 13 日的內部檢驗亦測得 4.6 PPB 的不合格數值，甚至 SGS 在 6 月 4 日已驗出高達 8 PPB 的含量。然而，中聯、福壽、福貿與泰山等三家主要廠商在 6 月 15 日召開內部會議、共同知悉油品異常後，卻集體選擇沉默，未依《食安法》規定通報主管機關，直至 6 月 30 日下午才迫於壓力啟動自主通報。

此外，彰化縣衛生局於 7 月 7 日通報，一款大豆油占比達 94% 的調合油，驗出 2.5 PPB 的致癌物，推估污染源即來自中聯。衛福部長石崇良對此表示，由於業者提供的自檢數據與官方查驗結果存在顯著不一致，顯見自主管理系統已徹底失靈。

預防性下架擴大 明午為最後期限

為保障國人最基本的飲食安全，衛福部宣布祭出史上最嚴厲的預防性下架措施。石崇良指出，除了先前已下架的特定批次外，凡是中聯在 4 月到 6 月間生產的所有油脂，以及使用這些油脂作為原料的下游第一層、第二層食品，一律要求全數下架。

石崇良強調：在檢驗確認安全無虞之前，不會讓國人承擔任何暴露風險。此項下架指令將由地方衛生局全力監督執行。石崇良強調，若明天中午 12 時後，市面上仍有應下架而未下架的問題產品，將依《食安法》對違規業者予以重罰，絕不寬貸。

陳時中：政府挺身集體訴訟 退貨採最寬標準

陳時中在記者會上特別強調，目前行政團隊的首要任務是「風險管控」，讓民眾感到安心。他指出，過去自主管理在這些大廠中發生失效，未來必須進行通盤解決。他向全國民眾承諾：「明天中午前，市面上不會再買到有問題的相關產品，請大家放心。」

針對受害消費者的權益，陳時中宣布，政府將協助消費者與消保團體進行團體訴訟，相關訴訟與行政費用將由「食安基金」撥款補助。在退貨機制上，政府已找來相關部會與廠商討論，訂定「從重、從優、從簡」的原則，只要持有發票、購買憑證，甚至是使用過的空容器，皆應提供退貨，務求給予民眾最大的保障。

啟動修法 堵死食安管理漏洞

石崇良最後補充，此次事件暴露了第三方檢驗機構與業者間的勾稽漏洞。行政院已指示啟動《食安法》修法，未來將要求第三方檢驗單位於發現異常結果時，必須及時、主動向主管機關通報，不能僅將報告交予業者隱匿。此外，也將加強高風險製程的檢驗頻率，並完善從源頭到後市場的監測體系，徹底杜絕不法業者僥倖違規的空間。