鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 17:55

中聯油脂大豆沙拉油檢出苯 a 駢芘超標一案，食品藥物管理署今 (6) 日表示已啟動中央與地方應變機制，受影響業者更新至 360 家。食藥署並祭出要求使用受影響沙拉油比例達 20% 以上的加工產品，必須在今日 24 時前完成預防性下架等五大措施：食藥署已邀集中聯油脂、大統益、台灣糖業及長輝事業等 4 家製油業者召開座談會，要求業者強化原料驗收，未來將採逐船或逐批檢驗，防堵食安漏洞。

食藥署今表示，針對中聯油脂案採取的五大強化措施：

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一、公布產品資訊並限期預防性下架

已公布 18 項受影響產品、30 個批號及流向 360 家業者資訊。凡使用受影響油品之原型油，或使用該沙拉油比例達 20% 以上的加工產品，業者須於 7 月 6 日 24 時前完成預防性下架；其餘未達下架條件者也須主動揭露資訊。地方衛生局將於 7 月 7 日 12 時前完成全台資訊彙整與回報。

二、保障消費者權益並督促退換貨

要求相關違規與受影響業者主動提供退換貨方式及客服管道，全力保障消費者權益。若民眾在辦理退貨時遭到商家拒絕，可直接向所在地消保官反映爭取權益。

三、建置官方專區強化社會溝通

要求各地方衛生局每日 2 次回報查核進度（含業者通報、流向、下架回收情形）。同時在食藥署官網開設「中聯油脂案專區」，每日 14 時定期更新最新進度，並公開法規標準、檢驗方法與認證實驗室資訊。

四、依法查處違規業者並加速裁處

責成各地方政府衛生局儘速依據食品安全衛生管理法辦理查核，加速行政裁處並追究違規責任，持續追蹤業者改善情形。同時，食藥署也將全力配合司法機關後續的調查。

五、召開製油業者座談會落實源頭管理