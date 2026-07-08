鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-08 12:04

國泰證券今 (8) 日發布 7 月投資觀點，看好 AI 行情撐美股，並強調美股七巨頭現行估值已近 10 年低點，具相對吸引力，同時，建議可分散布局至日股和高評級債券等結構性機會。

國泰證認為，全球市場進入高利率、通膨和地緣政治風險交錯的新階段，未來利率波動可能加大，在此市場氛圍下，AI 發展仍是美股主要支撐動能。

‌



國泰證券進一步指出，現行美股七巨頭 (Mag-7) 包括微軟 (Microsoft)、蘋果 (Apple)、輝達 (NVIDIA)、Google 母公司 (Alphabet)、亞馬遜 (Amazon)、臉書母公司 (Meta)、特斯拉 (Tesla) 等 7 家具影響力的大型科技企業，相對獲利預期修正值仍為正，近期波動主要來自市場高度集中、技術面震盪和部分 IPO 焦慮情緒，非基本面結構變化，且美股七巨頭現行估值已近 10 年低點，仍具相對吸引力。

不過，下半年若聯準會長期維持高利率，優質成長股、大盤股和科技股仍為主流，但受惠 AI 程度較小的傳統產業與中小型企業，恐持續面臨高利率、高工資與高通膨挑戰，可評估將能源股作為對沖風險配置。

另一方面，國泰證看好，日股受惠企業獲利、財測利多和政策改革方向，金融、消費、工業和科技四大產業持續受矚目。

國泰證券觀察近期日股表現，銀行股尤其是升息受惠題材，適合中長期投資人關注，而偏好穩健配置、長期價值的投資人，可留意大型醫療保健、消費和工業等產業。

債市方面，美國投等債在較高殖利率、全球經濟具韌性和實質買盤支撐下，具配置價值。

國泰證說明，美銀雖認為信用利差處於相對低檔，但對美國投等債基準看法仍偏建設性，看美國投等債信用利差有望在下半年緩步收窄。