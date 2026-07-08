鉅亨研報 2026-07-08 09:53

台股周三重挫逾千點，加權指數收 45,479.11 點，下跌 1,077.28 點（-2.31%），一舉摜破 5 日線、10 日線及月均線，成交金額擴大至 1.22 兆元。三大法人同步賣超，合計賣超 946.91 億元，其中外資賣超 547.31 億元、自營商賣超 487.33 億元，僅投信逆勢買超 87.73 億元。

【美股動態】

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美股四大指數同步收黑，道瓊指數下跌 130.76 點（-0.25%）收 52,925.15 點，那斯達克指數重挫 302.47 點（-1.16%）收 25,818.69 點，S&P 500 指數下跌 33.58 點（-0.45%）收 7,503.85 點，費城半導體指數重摔 599.62 點（-4.65%）收 12,300.52 點；恐慌指數 VIX 上漲 3.6% 至 16.13 點。個股方面，美光科技下跌 4.7%、Sandisk 重挫 7.3%、半導體 ETF（SMH）跌逾 3%，首日掛牌交易的 SpaceX 股價亦下跌近 7%。消息面上，南韓 SK 海力士將於本周五在那斯達克掛牌，中國 DeepSeek 傳出研發自家 AI 晶片，聯準會則預計週三公布最新利率會議紀錄；布蘭特原油期貨逆勢上漲 3%，收每桶 74.16 美元。

【台股盤勢】

加權指數在美股科技股重挫、費半領跌的氛圍下大幅走弱，終場摜破 5 日線、10 日線與月線三道均線防線，成交量同步放大至 1.22 兆元，顯示賣壓沉重、資金明顯轉為觀望與避險。

【櫃買動態】

櫃買指數收 419.47 點，下跌 20.33 點（-4.62%），跌幅更甚加權指數，同步跌破 5 日線與 10 日線，成交金額 2,737 億元；三大法人在櫃買市場同步賣超，合計賣超 111.13 億元，其中外資賣超 50.43 億元、自營商賣超 49.96 億元、投信賣超 10.74 億元。

【產業焦點】

強勢族群方面，生技醫療族群在資金避險與新藥題材帶動下逆勢抗跌，康霈（6919）逆勢鎖漲停收 691.9 元，藥華藥（6446）受惠罕見血液疾病新藥銷售增溫，股價上漲逾 3% 改寫新高；智擎（4162）公布 6 月營收 2.06 億元，年增 33.92%、月增 631%，帶動股價收紅，健喬（4114）6 月營收 7.51 億元、年增 30.68% 同步維持多頭；訊聯基因（4160）、慧智（6615）、威健生技（6661）等基因檢測相關個股同樣表現抗跌。金控與銀行族群則憑藉高殖利率與防禦特質吸引避險資金，凱基金（2883）、國票金（2889）同步上漲 3%，元大金（2885）上漲 2%。

弱勢族群部分，MLCC 與被動元件族群在高檔獲利了結賣壓下重挫，國巨（2327）殺至跌停收 949 元，華新科（2492）、禾伸堂（3026）同步跌停，信昌電（6173）、蜜望實（8043）亦同步跌停，短線拉回幅度明顯；電源管理 IC（PMIC）族群受費半重挫拖累估值下修，矽力 - KY（6415）、茂達（6138）、力智（6719）、沛亨（6291）同步大幅走跌；IC 基板族群則因終端需求回溫不如預期，出現高檔籌碼調節，景碩（3189）跌停，同欣電（6271）遭沉重獲利回吐，南電（8046）同步破位下跌。

【重點族群解析】