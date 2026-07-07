鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-08 05:34

美國股市周二 (7 日) 收低，那斯達克指數下跌逾 1%，主要受到美光科技 (‌Micron Technology)(MU-US) 等晶片股走弱拖累，投資人對華爾街 AI 熱潮是否能持續推升股市的疑慮升高。

亞洲及美國晶片股同步下跌，此前南韓記憶體大廠三星電子 (Samsung Electronics) 公布亮眼財報，仍未能滿足市場極高期待。

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美光下跌 4.7%，Sandisk(SNDK-US) 重挫 7.3%，拖累費城半導體指數下跌 4.65%，今年累計漲幅收斂至約 74%。追蹤半導體族群的 VanEck Semiconductor ETF(SMH-US) 也下跌逾 3%。

此外，《路透社》報導指出，中國 AI 新創 DeepSeek 正在研發自家 AI 晶片，可能藉此降低對輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 及華為晶片的依賴，進一步加深市場對 AI 晶片產業競爭加劇的憂慮。

晶片股周二再度遭拋售，反映近期記憶體與 AI 概念股持續劇烈震盪。投資人擔心，在 AI 資料中心建設熱潮推動下，相關股票經歷大幅上漲後，股價估值可能已偏高。

下一個焦點落在周五，屆時南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 將正式透過 ADR 在那斯達克掛牌交易，市場將藉此觀察投資人對晶片股的需求是否依然強勁。

另一方面，SpaceX(SPCX-US) 納入那斯達克 100 指數後首個交易日股價下跌近 7%，多家券商開始對該股發布研究報告。

標普 500 指數 11 大類股中，有 8 個類股收黑，其中以工業類股跌幅最大，下跌 3.41%，原物料類股則下跌 2.45%。

油價上漲也進一步打壓市場情緒，伊朗在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 附近襲擊一艘卡達液化天然氣運輸船的消息，推升國際油價走高。布蘭特原油期貨收漲 3%，報每桶 74.16 美元。

同時，投資人持續關注聯準會 (Fed) 政策。其將於周三公布最新一次利率會議紀錄，這也是新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首次會議紀錄，市場希望藉此進一步了解其政策方向。

美股周二 (7 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 130.76 點，或 0.25%，收 52,925.15 點。

那斯達克指數下跌 302.47 點，或 1.16%，收 25,818.69 點。

S&P 500 指數下跌 33.58 點，或 0.45%，收 7,503.85 點。

費城半導體指數下跌 599.63 點，或 4.65%，收 12,300.52 點。

NYSE FANG + 指數上漲 9.30 點，或 0.054%，收 17,297.63 點。

標普 11 大類股中有 8 個類股收黑，工業類股跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收漲。Meta (META-US) 上漲 2.55%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.64%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.75%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.25%；日月光 ADR (ASX-US) 重挫 8.47%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 7.74%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.91%。

企業新聞

SpaceX 周二正式被納入那斯達克 100 指數。距離這家公司於 6 月 12 日 IPO 僅過去 15 天，為史上入選該指數最快的公司之一。SpaceX 的納入預計將引發數十億美元的被動買盤，因追蹤那斯達克 100 指數的基金必須調整持倉以匹配新成分股。

新思科技 (Synopsys)(SNPS-US) 正調整半導體軟體布局，準備退出部分晶圓廠製造控制軟體市場，將資源轉向 AI 晶片設計等高毛利業務。公司已通知包括三星電子、SK 海力士等逾 10 家半導體客戶，旗下部分製造分析軟體將進入「產品生命周期終止」，未來不再推出新版本。

Meta 推出全新 AI 圖片生成模型 Muse Image，積極搶攻生成式 AI 市場。新模型除免費提供一般用戶使用，也將整合至廣告平台與付費訂閱服務，藉此吸引創作者、企業及廣告商，進一步拓展 AI 收入來源，降低對數位廣告業務的依賴。

華爾街分析

Horizon Investments 投資組合主管 Zachary Hill 表示，「今天的市場敘事，其實就是過去幾周一直上演的情況，那就是在 AI 基礎建設、半導體及記憶體股經歷大漲後，資金開始輪動。市場對這些公司的期待已高到幾乎難以超越。」

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 指出，「市場預期持續升高，但企業基本面卻難以滿足如此高昂的期待，這正是今天股市下跌的主要原因。我預期近期看到的資金輪動還會持續。」

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 認為，「市場對三星財報的反應，凸顯了未來幾周市場面臨的最大風險之一：第二季財報即使整體表現相當強勁，但與第一季不同的是，目前市場預期已經非常樂觀，而且標普 500 指數在第二季財報公布前，比第一季財報公布前高出約 1,000 點，代表企業必須交出遠優於市場預期的成績，才有機會推動股價續漲。」