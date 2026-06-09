鉅亨網新聞中心 2026-06-09 14:00

放眼當下的韓國社會，一個名為「락거지（霹靂窮人）」的新詞彙正迅速走紅。這個詞意指「晴天霹靂，一夜赤貧」，形容的不是真正的一夜返貧，而是一種在極端牛市下的「相對赤貧」。

沒買三星、海力士就成「霹靂窮人」 韓國掀全民炒股潮 外資卻悄悄落跑。(圖:shutterstock)

在當前韓國半導體股票暴漲的浪潮中，如果沒有購買三星電子或 SK 海力士的人，即使每天再努力工作，看著身邊的人靠著一波行情爆賺相當於十年的工資，也會感到像被雷劈了一樣，瞬間在同儕中變成了相對意義上的「無敵窮光蛋」。

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這種深重的「錯失恐懼症」（FOMO）情緒正在韓國全社會瘋狂蔓延，人們不再是跑步進場，而是以百米衝刺的姿態殺入股市。

這場全民炒股狂熱的背後，折射出韓國年輕一代深層的焦慮與無奈。面對首爾動輒超過 20 億韓元的公寓，僅憑每個月 400 萬韓元的死薪水，不吃不喝也要 40 多年才能買房。

當傳統的奮鬥途徑無法再實現社會流動，「在股市搏一搏」彷彿成了唯一的出路。

在這種極端的投機氛圍下，大批年輕人與未成年人紛紛開戶，甚至連 50 歲以上的老年族群也老當益壯，紛紛退掉原本用來兜底的儲蓄型壽險，寧願割肉折損本金，也要套現上槓桿砸進股市。

辦公室的廁所在下午收盤前擠滿了盯盤的上班族，大學課堂成了投資交流論壇，甚至連明星藝人與電競選手都在直播中忍不住切畫面看盤，整個國家宛如變成了一個巨大的證券交易所。

在這波由 AI 技術爆發所帶動的「記憶體超級週期」中，三星電子與 SK 海力士這兩大晶片巨頭成為了絕對的主角。

兩家公司的年內漲幅分別高達 2 倍與 2.5 倍，市值雙雙突破一兆美元，攜手將韓國綜合指數推上歷史新高，更讓韓國股市總市值一舉超越印度，躍升為全球第六大市場。

這股科技造富的巨浪不僅改變了財富版圖，更徹底重塑了韓國的社會觀念與職業階層。過去備受追捧的「上名校、考資質、當白領」傳統菁英路線逐漸失色，取而代之的是穿上無塵衣進入半導體產線。

然而，在這場舉國狂歡與時代豪賭的背後，巨大的陰影也正在悄然凝聚。

記憶體晶片產業本質上具有強烈的週期性，當前的暴漲高度綁定於 AI 產業的繁榮，一旦需求放緩或泡沫破裂，過度仰賴單一產業的韓國經濟與股指將面臨劇烈震盪。

更令人擔憂的是，在韓國散戶們頂著創紀錄的 36 兆韓元融資餘額、不斷加槓桿接盤的同時，敏銳的外國投資者卻已經在短短 20 天內瘋狂套現拋售了近 15 兆韓元的三星股票。