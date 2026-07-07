鉅亨網記者陳于晴台北 2026-07-07 19:06

金管會今 (7) 日正式同意玉山金控 (2884-TW) 以股份轉換方式取得三商美邦人壽 100% 股份，預定合併基準日為今年 9 月 1 日。保險局副局長蔡火炎表示，玉山金控已承諾內外勤及承攬制員工全數留用 3 年，且依法承諾長期經營至少 10 年不得移轉控制權。外界關切三商壽後續的財務缺口，蔡火炎透露，恐不只一、兩百億元，玉山金入主後必須概括承受原有增資承諾。

金管會點頭！玉山金併三商壽預定基準日9/1 須依承諾執行增資。(圖：公司提供)

根據統計，截至今年第一季底，三商壽總保戶人數達 245.2 萬人，主附約合計的有效保單達 1003.8 萬件。目前內外勤員工合計共 10304 人，包含內勤 1831 人、外勤業務員 8473 人。玉山金控原則上將全數留用三商美邦人壽員工。

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由於三商美邦人壽的外勤業務制度採混合制，基層業務員為承攬制、主管職為承攬制加僱傭合約，媒體關切權益保障是否擴及承攬制人員？蔡火炎回應，全部都包含在內，不論是內外勤或承攬制，至少維持 3 年不會變。玉山金目前規劃維持其原有的業務制度，並已提報「員工安置計畫」，同時與三商美邦人壽企業工會充分討論達成共識，雙方已正式簽署團體協約。

在財務與監理指標方面，三商壽先前已申請適用接軌新制的「15 年選擇性過渡措施」，蔡火炎指出，在過渡措施的試算下，三商壽的 TIS 比率預計都能符合法定 100% 以上的標準，上半年的統計數據將於 8 月底前公布。

媒體關切三商壽未來是否仍有增資壓力？蔡火炎強調，當初金管會同意三商壽適用過渡措施的前提，是公司本身已承諾了未來的增資金額，其 2025 年度已透過發行次順位債與現金增資完成共 171.4 億元，將來玉山金取得 100% 股份後，必須概括承受並繼續履行原本對保局的增資承諾。

媒體追問，剩餘的增資缺口是否如外界傳言「不到百億或僅一、兩百億」，蔡火炎則語帶保留地說，「應該是不只 (一、兩百億)」，但主管機關不便對外公布確切金額，雖然三商壽今年以來並未進行籌資，但其實已有相關規劃，可能要等到基準日後才會公布並執行。

關於三商壽未來資本適足狀況的監督，蔡火炎強調，金管會並非硬性要求公司在未來 15 年內每一期都必須達標，而是回歸法規面。一旦未來三商壽的資本適足未達法定標準，根據《金融控股公司法》第 53 條與第 56 條規定，母公司玉山金控就必須負起增資、維持子公司健全經營的法定義務。