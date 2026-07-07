威剛擬斥6億元內公開收購琉園 提升品牌形象
鉅亨網記者魏志豪 台北
威剛 (3260-TW) 今 (7) 日重訊公告，董事會決議以每股現金新臺幣 24 元，公開收購琉園 (9949-TW) 普通股，依琉園今日收盤價 28.4 元推算，折價幅度約 15.5%，最低收購數量為 1 萬張，最多為 2.5 萬張，整體收購金額為 2.4 億元至 6 億元，看好此次收購將有助公司發展文創產業及提升品牌形象。
威剛本次預計收購數量為 10,000 仟股至 25,000 仟股，占琉園已發行股份總數之 22.29% 至 55.73%，公開收購期間為民國 115 年 7 月 8 日至 115 年 7 月 27 日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。
琉園成立於 83 年，為台灣代表性文創企業之一，專注於高端水晶玻璃 (琉璃) 藝術品的設計與製作，於 92 年上櫃，是台灣首家掛牌的文創產業公司。
威剛強調，公司將善用琉園所具備高端藝術設計與文化價值，提升集團品牌形象與差異化，結合資本實力與科技產業資源，形成「文化藝術 × 科技品牌」的跨界優勢。
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