威剛擬斥6億元內公開收購琉園 提升品牌形象

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-07 23:33

威剛 (3260-TW) 今 (7) 日重訊公告，董事會決議以每股現金新臺幣 24 元，公開收購琉園 (9949-TW) 普通股，依琉園今日收盤價 28.4 元推算，折價幅度約 15.5%，最低收購數量為 1 萬張，最多為 2.5 萬張，整體收購金額為 2.4 億元至 6 億元，看好此次收購將有助公司發展文創產業及提升品牌形象。

威剛董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

威剛本次預計收購數量為 10,000 仟股至 25,000 仟股，占琉園已發行股份總數之 22.29% 至 55.73%，公開收購期間為民國 115 年 7 月 8 日至 115 年 7 月 27 日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

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琉園成立於 83 年，為台灣代表性文創企業之一，專注於高端水晶玻璃 (琉璃) 藝術品的設計與製作，於 92 年上櫃，是台灣首家掛牌的文創產業公司。