鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-07 20:16

八貫 (1342-TW) 公告今 (2026) 年 6 月營收為 3.08 億元、月減 8.69%、年增達 40.14％，累計第 2 季營收達 9.95 億元、年增 40.61％，上半年合併營收達 19.12 億元、年增 28.64％。八貫在 6 月、第 2 季及上半年營收同步創下歷史同期新高紀錄，上半年營收規模更已接近去 (2025) 年前 3 季水準。

八貫6月營收年增40.14％，與Q2、H1營收均創同期新高。(圖:八貫提供)

八貫表示，6 月營收整體較 5 月略減，主要原因係受戶外產品部分客戶因拉貨時程調整影響，導致出貨動能較上月減少，惟醫療及軍工產品出貨動能持續穩健增加，使單月營收仍維持 3 億元以上高檔水準。

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八貫強調，在軍工產品部分受客戶持續拉貨帶動，6 月業績較上月成長 43％；醫療產品受惠全球醫療需求穩定、月增 16％；戶外產品業績雖較上月減少 16％，仍年增 64％。累計上半年表現，戶外產品仍為公司最大營收來源，占整體營收比重約 61％、年增 38％；醫療產品占比 19％、年增 36％，2 大產品線持續扮演公司營運成長主力。

八貫也表示，目前公司在手訂單穩健，截至今年 10 月底產能已幾近滿載。相較往年，今年軍工、戶外及航太產品長單能見度明顯提升，其中部分訂單最長已看到 2027 年第 3 季，顯示終端客戶需求仍在一定強度之上。

展望未來，八貫表示，公司將持續配合客戶出貨排程，全力投入生產與交貨，持續推升 2026 年全年營運成長動能。