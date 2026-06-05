鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-05 18:41

TPU 機能材料廠八貫 (1342-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收為 3.37 億元、月減 3.37%，年增 37.2％創同期新高，累計今 (2026) 年前 5 月合併營收為 16 億元、年增率達 26.65％。八貫表示，今年前 5 月營收累計年增率亮眼，主要是受惠戶外及醫療產品出貨暢旺，業績年增 3 成以上，是目前業績表現最為亮眼的兩大主力產品線。

八貫表示，自去 (2025) 年 12 月，已連續 6 個月單月營收創同期新高表現，5 月營收仍維持高檔，前 5 月四大產品線營收比重部分，其中戶外 61％、醫療 18％、航海航太 12％與軍工 9％，其年增率表現，戶外前 5 月業績年增 34％、醫療前 5 月業績年增 33％，是目前業績表現最為亮眼的兩大主力產品線。

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另有關八貫也在今年董事會通過，決議授權八貫董事長，在新台幣 2 億元額度內，辦理現金增資發行新 2,000 張股票。八貫也已於上 (5) 月 29 日向證期局提出申請，股東會也通過的 500 百張股票，限制員工權利新股將於本 (6) 月中下旬向主管機關提出申請，希望透過相關籌資活動充實公司營運資金和激勵員工士氣，為 2026 下半年的營運打下更堅實的基礎。