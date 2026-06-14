〈熱門股〉八貫受惠多角化經營連6個月營收創同期高 周漲12.98%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-14 09:44

TPU(熱塑性聚氨酯) 廠八貫 (1342-TW) 受惠戶外及醫療產品出貨暢旺， 5 月營收年增 37.2％創同期新高，自去 (2025) 年 12 月至今年 5 月，八貫連續 6 個月以來，單月營收均創同期新高，也激勵八貫上周量增 1.27 萬張，周漲 12.98%，周 K 連收 2 紅，股價來到 117.5 元，創近 2 年來新高。

八貫受惠多角化經營，連6個月營收創同期高，周漲12.98%。(圖：八貫提供)

八貫今 (2026) 年維持產品多角化經營，以應用材料持續深耕市場，在前 5 月四大產品線營收比重部分，戶外 61％、醫療 18％、航海航太 12％與軍工占 9％。

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其中產品年增率部分，前 5 月戶外營收年增 34％、醫療營收年增 33％，是目前業績表現最為亮眼的兩大主力產品線，也激勵八貫前 5 月合併營收來到 16 億元、年增達 26.65％。

在多元產品布局下，八萬業績續穩健成長，公司表示，以目前訂單能見度來看，至今年第 3 季產能稼動率可達滿載。另今年地域衝突增加，油價成本上揚，產品所需料件也受波動，八貫已與客戶溝通後，持續調整價格機制，以適度反映成本變動。

法人表示，從技術面觀察，八貫股價近 2 月已從 90 元一路墊高，持續站上所有均線之上，包括周、月、年均線逐步翻揚向上，股價呈現多頭排列，後續需觀察上周五 (12 日) 漲停後，量能是否有效續增，股價較有機會在 110 元形成支撐。